RD impulsa pruebas VPH para prevenir cáncer cervicouterino

La iniciativa busca contribuir a la eliminación del cáncer cervicouterino y comenzó en las provincias de Elías Piña y Dajabón con apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

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Santo Domingo, 13 ago.- El Ministerio dominicano de Salud Pública desarrolla un proyecto piloto para introducir las pruebas del virus del papiloma humano (VPH) como método de tamizaje en el primer nivel de atención.

La iniciativa busca contribuir a la eliminación del cáncer cervicouterino y comenzó en las provincias de Elías Piña y Dajabón con apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Como parte del proyecto «Fortalecimiento de la Atención Primaria en la Salud Materna e Infantil en Dajabón y Elías Piña», se desarrolla un taller dirigido a personal de las áreas clínicas, epidemiológicas, estadísticas y de supervisión de distintos niveles de atención.

El encargado del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, Tammy Santana, llamó a transformar los recursos y conocimientos disponibles en acciones concretas que beneficien a las comunidades.

El director Materno Infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, destacó que la incorporación de esta tecnología representa un cambio en la estrategia nacional para la detección de la enfermedad y consideró que la nueva prueba «va a cambiar la historia del cáncer en este país».

Por su parte, el representante interino de la OPS, Bernardino Vitoy, resaltó la importancia de formar facilitadores para acercar los servicios de prevención y atención a las comunidades, provincias y municipios.

El proyecto contempla el tamizaje, toma de muestras para VPH, triaje, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, registro, monitoreo y evaluación. También incluye prácticas de ablación térmica (destruye el tejido anormal) y colposcopia con modelos anatómicos, además de la elaboración de planes operativos provinciales para replicar los conocimientos.

La iniciativa busca fortalecer la atención primaria y acercar la prevención, detección y atención del cáncer cervicouterino a comunidades con mayores barreras de acceso, con miras a ampliar posteriormente el modelo a todo el país y contribuir al cumplimiento de las metas mundiales de eliminación de esta enfermedad para 2030.

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