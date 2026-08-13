Tendencia estética que utiliza tejido humano de fallecidos

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La pérdida significativa de peso está generando una creciente demanda de procedimientos destinados a recuperar el volumen perdido en determinadas zonas del cuerpo.

Entre las alternativas que han ganado atención figuran tratamientos que emplean tejido adiposo humano procedente de donantes fallecidos, previamente procesado y esterilizado para convertirlo en un material destinado a la restauración de tejidos blandos.

No se trata de transferir directamente grasa de un cadáver. El tejido es sometido a procesos para eliminar componentes celulares y reducir el riesgo de rechazo. El material resultante puede actuar como una estructura biológica que sirve de soporte para la regeneración y remodelación del tejido del paciente.

ALTERNATIVA A LA GRASA DEL PROPIO PACIENTE

Tradicionalmente, la recuperación de volumen puede realizarse mediante la extracción de grasa del propio paciente, que posteriormente es procesada e inyectada en otra zona del cuerpo.

Los materiales de origen humano plantean una alternativa para personas que no cuentan con suficiente tejido adiposo propio y, dependiendo del procedimiento, pueden utilizarse de forma ambulatoria, sin recurrir a una cirugía mayor.

Estos tratamientos pueden orientarse a zonas como el rostro, el pecho, los glúteos y otras áreas donde el adelgazamiento haya provocado cambios visibles.

EL IMPACTO DE LOS TRATAMIENTOS CONTRA LA OBESIDAD

El aumento de esta demanda está relacionado con el creciente número de personas que logran perder cantidades considerables de peso mediante tratamientos médicos contra la obesidad.

Una reducción importante del peso corporal puede provocar, además de la disminución de grasa, pérdida de volumen y modificaciones en la apariencia de la piel y los tejidos blandos.

Para algunos pacientes, alcanzar un peso saludable no representa el final del proceso, sino el inicio de una etapa orientada a corregir cambios físicos derivados del adelgazamiento y mejorar su apariencia.