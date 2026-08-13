Liranyi Alonso se propone como meta los Juegos Olímpicos 2028

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SANTO DOMINGO.– La velocista dominicana Liranyi Alonso, una de las grandes figuras de la delegación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se ha fijado como principal objetivo de los próximos dos años lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Dentro de dos años son los Juegos Olímpicos y con Dios estaremos ahí”, afirmó Alonso, luego de cerrar una histórica participación en la cita regional.

La atleta vegana se convirtió en una de las protagonistas de la delegación dominicana al conquistar cuatro medallas y establecer un récord durante las competencias celebradas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Alonso expresó su satisfacción por el desempeño alcanzado y agradeció a Dios por permitirle competir en buenas condiciones de salud.

Su actuación incluyó triunfos en los 100 y 200 metros planos, además de formar parte del relevo femenino 4×100 metros que también subió a lo más alto del podio. En los 100 metros, Alonso detuvo el cronómetro en 11.10 segundos, estableciendo una nueva marca para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

UNA META OLÍMPICA

Con apenas 20 años, Alonso mira ahora hacia el principal escenario del deporte mundial. Su objetivo es continuar su desarrollo y alcanzar el nivel competitivo necesario para representar a República Dominicana en Los Ángeles 2028.

El entrenador José Ludwig Rubio ha señalado que la preparación de la joven velocista está orientada a llevarla a competir al más alto nivel internacional, con la mirada puesta incluso en una eventual final olímpica de los 100 metros.

El desempeño mostrado en Santo Domingo 2026 coloca a Alonso como una de las principales promesas del atletismo dominicano y abre expectativas sobre su evolución durante el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles.

La velocista, sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra y entiende que el camino hacia los Juegos Olímpicos exigirá disciplina, preparación constante y buenos resultados en las competencias internacionales que deberá afrontar durante los próximos dos años.

Su actuación en Santo Domingo representa un importante punto de partida. Ahora, el gran desafío de Liranyi Alonso será convertir esa actuación histórica en el impulso definitivo para alcanzar su sueño olímpico en 2028.

of-am