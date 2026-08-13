Antigua y Barbuda: Denuncian deterioro servicios consulares

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SAINT JOHN’S.- Dominicanos residentes en Antigua y Barbuda denunciaron una preocupante disminución en los servicios consulares, migratorios y de protección al nacional que debe brindar el Consulado de la República Dominicana con jurisdicción en Antigua y Barbuda, Montserrat y Saint Kitts y Nevis.

Aseguraron que la atención y el acompañamiento que antes caracterizaba a esa sede se ha debilitado, dejando a cientos de dominicanos con dificultades para realizar trámites básicos y sin un canal efectivo de comunicación con sus autoridades.

GESTIÓN ANTERIOR MANTENÍA RED DE APOYO

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, recordaron que durante la anterior gestión contaban con una red de gestores en las diferentes islas bajo jurisdicción y con enlaces en la República Dominicana que facilitaban la obtención de documentos expedidos por las instituciones competentes.

«Ese mecanismo permitía agilizar procesos, reducir costos y dar respuesta rápida a los dominicanos residentes en el exterior», expresaron.

DISTANCIAMIENTO

De acuerdo con los denunciantes, en la actualidad ese contacto con la comunidad prácticamente ha desaparecido. «Existe una percepción generalizada de falta de acercamiento por parte del cónsul Julio César Mateo, lo que ha dificultado la comunicación y el acceso a los servicios consulares», indicaron.

Asimismo, algunos ciudadanos indicaron que han experimentado dificultades para establecer comunicación con la embajadora Yolanda Victoria, a quien describen como de difícil acceso para atender las inquietudes de la comunidad.

PIDEN INTERVENCION DEL MIREX

Ante esta situación, pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) que fortalezca la presencia institucional en esa jurisdicción, mejore los canales de comunicación y garantice una atención eficiente, cercana y oportuna a la diáspora, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con la protección y el bienestar de sus ciudadanos en el exterior.