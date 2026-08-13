Banco Caribe reconoce legado del empresario Edmundo Aja

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SANTO DOMINGO.– Banco Caribe rindió homenaje a su accionista fundador y presidente ad vitam, don Edmundo Aja, en reconocimiento a su trayectoria y a la contribución realizada durante más de dos décadas al crecimiento y consolidación de la institución financiera.

El acto reunió a familiares de Aja, miembros del Consejo de Administración, integrantes del Comité Ejecutivo e invitados especiales, quienes destacaron su liderazgo, visión empresarial y calidad humana.

Como parte del homenaje, el Consejo de Administración entregó una placa conmemorativa y develó la identificación que designa el Salón de Conferencias del Consejo como Salón de Conferencias Edmundo Aja, espacio que quedará como símbolo de su aporte al fortalecimiento institucional de Banco Caribe.

Durante la ceremonia también fue presentado el libro El legado de un visionario, una publicación conmemorativa que recoge aspectos de la historia de Banco Caribe desde la perspectiva de su fundador.

La obra reúne testimonios de miembros del Consejo de Administración, colaboradores, familiares y aliados que han acompañado la trayectoria de Aja y han sido testigos de su liderazgo y compromiso con la institución.

El libro incluye, además, una memoria visual con fotografías de momentos relevantes de su vida personal y profesional.

Una trayectoria basada en valores

Durante el homenaje se resaltó que, a lo largo de más de 20 años, Aja contribuyó a construir una organización sustentada en valores como la cercanía, la integridad y la innovación, con una visión de largo plazo que continúa orientando el desarrollo de la entidad.

El Consejo de Administración señaló que el reconocimiento representa un agradecimiento por una trayectoria dedicada a construir no solo una institución financiera, sino también una cultura corporativa basada en la confianza, el compromiso con las personas y la convicción de que las organizaciones perduran cuando se edifican sobre principios sólidos.

La institución destacó que la visión de Aja ha trascendido generaciones y continúa formando parte de los fundamentos sobre los cuales Banco Caribe proyecta su futuro.

Con este homenaje, Banco Caribe reafirmó su compromiso de preservar y reconocer el legado de quienes han contribuido a construir una entidad sólida, cercana a sus clientes y preparada para afrontar los desafíos del futuro.

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