Pacific Credit Rating mejora la calificación riesgo Banco Lafise

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SANTO DOMINGO.- La calificadora de riesgos Pacific Credit Rating (PCR) mantuvo la calificación “DOA” a la Fortaleza Financiera, “DO2+”, a los “Depósitos de Corto Plazo”, y modifica la perspectiva de “Estable” a “Positiva” de Banco Múltiple Lafise, S.A. (Lafise DO).

La entidad bancaria manifestó su compromiso de continuar con la ejecución de sus planes estratégicos, con la mira puesta en seguir la mejora y el servicio eficiente.

Dijo que las calificaciones están fundamentadas en el perfil de negocio, con participación de mercado modesta. Su soporte financiero, caracterizado por una calidad crediticia buena, que le ha permitido el incremento sostenido de los ingresos, aunado al adecuado manejo de los gastos financieros y operativos.

El reporte considera la baja concentración por cliente, su estructura de fondeo y liquidez estable y posición patrimonial adecuada. Pondera también su rentabilidad modesta y la pertenencia al Grupo Financiero Lafise.

El banco explicó que la categoría A corresponde a empresas que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, con factores de protección satisfactorios.

En cuanto a las emisiones de corto plazo (CP), expone que la valoración indica emisiones con alta certeza en el pago oportuno. La liquidez es buena y está soportada por buenos factores de protección y los riesgos son pequeños.

Agradeció la confianza depositada por sus clientes que lo ha convertido en un referente bancario con una trayectoria firme y lo posiciona en el mercado como un banco de crecimiento sostenido.

an/am