NUEVA ORLEANS: Consulado dominicano rinde cuentas

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NUEVA ORLEANS.- El Consulado General de la República Dominicana en Nueva Orleans presentó los principales logros de la gestión encabezada por Rosa Yanina Torres Tamares durante el período 2024-2026, en un acto de reconocimiento y rendición de cuentas que reunió a la diáspora, autoridades, empresarios y líderes comunitarios.

La actividad hizo un balance de casi dos años de gestión caracterizados por una mayor cercanía con la comunidad, la ampliación de la asistencia consular y el fortalecimiento de la presencia cultural y económica dominicana en el sur de Estados Unidos.

CONVENIO

Entre los resultados más relevantes se destacó la firma del Convenio de Ciudades Hermanas entre Puerto Plata y Nueva Orleans, como plataforma para la cooperación cultural, turística, económica e institucional.

Como parte de ese acercamiento se impulsó una misión de intercambio con el New Orleans Jazz Museum, al que Torres Tamares entregó un Taimáscaro, personaje emblemático del carnaval de Puerto Plata, como símbolo permanente de la alianza.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Consulado organizó la Noche Dominicana de Ron y Tabaco, para proyectar productos nacionales y promover oportunidades de negocio e inversión, y creó el Directorio de Negocios Dominicanos de la jurisdicción, herramienta para identificar y conectar a comerciantes, profesionales y emprendedores de la diáspora.

Una de las iniciativas de mayor alcance fue el programa «Tu Consulado te Visita», que trasladó servicios y orientaciones a diferentes localidades, con especial presencia en Georgia, acercando la institución a quienes no podían acudir a la sede por distancia o razones laborales.

RECONOCIMIENTOS A LA COMUNIDAD

La ceremonia incluyó reconocimientos a mujeres, hombres, organizaciones, comercios y empresas que respaldaron la gestión, así como al grupo folclórico infantil Dominican NOLA Dancers por preservar las tradiciones.El equipo consular entregó un reconocimiento especial a Torres Tamares por su liderazgo.

Luz Estrella pronunció la semblanza «Una mujer que va más allá de los cargos», donde resaltó su trayectoria como educadora, su vocación de servicio y su cercanía con la comunidad.

Torres Tamares agradeció al presidente Luis Abinader la confianza para representar al país y al respaldo de la comunidad y autoridades locales.

Tras concluir en Nueva Orleans, Torres Tamares asumirá como cónsul general en Atlanta, Georgia.