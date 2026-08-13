Federación Deportes Acuáticos entrega incentivos a medallistas

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SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (Fedda) entregó incentivos económicos a los atletas y entrenadores que conquistaron medallas para República Dominicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La entrega, realizada este martes, constituye un reconocimiento al desempeño de los representantes de los deportes acuáticos, así como a su esfuerzo, disciplina y compromiso durante la principal competencia regional.

La Fedda destacó que los incentivos forman parte de su política de respaldo a los atletas de alto rendimiento y buscan reconocer los resultados obtenidos, además de servir de motivación para continuar la preparación de cara a futuras competencias nacionales e internacionales.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluyeron el pasado 8 de agosto, con una histórica actuación de la delegación dominicana, que terminó con 150 medallas, incluidas 46 de oro.

La Federación Dominicana de Deportes Acuáticos resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el desarrollo de las disciplinas acuáticas y de mantener el respaldo a los deportistas que representan al país en escenarios internacionales.

Los incentivos entregados reconocen no solo el resultado alcanzado en el podio, sino también el trabajo conjunto de atletas, entrenadores y equipos técnicos que hicieron posible la destacada participación dominicana en la justa regional.

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