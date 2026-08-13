EU: Jueza admite confesión de dominicana acusada matar hijo

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MIAMI.- La confesión de Patricia Ripley, dominicana de 51 años acusada de matar por ahogamiento a su hijo autista de nueve años en Miami-Dade, podrá ser presentada ante el jurado luego de que una jueza rechazara la solicitud de la defensa para excluirla.

La jueza de circuito Marisa Tinkler Mendez determinó la semana pasada que Ripley renunció de manera consciente y voluntaria a sus derechos cuando habló con los investigadores sobre la desaparición y muerte de su hijo Alejandro, ocurrida el 21 de mayo de 2020.

DEFENSA ALEGÓ FALTA DE SUEÑO Y COACCIÓN

La defensa argumentó que Ripley llevaba unas 30 horas sin dormir y que fue sometida a un interrogatorio coercitivo en el que los detectives apelaron a sus creencias cristianas para presionarla.

Tras revisar las grabaciones, la jueza concluyó que no parecía física ni mentalmente agotada y que no fue coaccionada. Tomó en cuenta además que padecía insomnio crónico y estaba acostumbrada a funcionar con pocas horas de sueño por el cuidado de su hijo.

Tinkler Mendez señaló que Ripley se mantuvo cooperativa durante horas y que su versión no cambió hasta que los detectives la confrontaron con un video de vigilancia.

FALSA DENUNCIA DE SECUESTRO

«Fue la señora Ripley quien, al reportar al niño como desaparecido, inició el contacto con la Policía», explicó la jueza. Su condición pasó de madre de la víctima a sospechosa cuando no se hallaron testigos que corroboraran su relato.

El día de los hechos, Ripley llamó al 911 y afirmó que dos hombres habían secuestrado a su hijo tras obligarla a salir de la carretera cerca de un Home Depot en West Kendall, lo que generó una alerta Amber.

El cuerpo de Alejandro fue hallado al día siguiente en un canal próximo al Miccosukee Golf & Country Club, a unas cuatro millas del lugar del supuesto secuestro.

El niño, de nueve años, tenía autismo severo, no podía hablar y asistía a Greater Heights Academy, en West Kendall.

FISCALÍA SOSTIENE QUE HUBO DOS INTENTOS

Durante el interrogatorio, Ripley admitió haber inventado la historia y haber llevado a su hijo hasta el canal. Según los fiscales, cámaras de seguridad la captaron en dos ocasiones empujando al menor al agua.

El primer intento habría sido frustrado por un transeúnte que rescató al niño; una hora después se habría producido el segundo, que causó la muerte.Los investigadores creen que la carga del cuidado pudo haberla abrumado.

La Fiscalía destacó además que Ripley es psicóloga con maestría y comprendía sus derechos al declarar.

Ripley enfrenta la posibilidad de pena de muerte si es declarada culpable.