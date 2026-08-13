Extienden arriendo del ingenio Barahona

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Los agricultores del suroeste se preguntan a diario ¿de qué lado está Dios?

Los habitantes del Sur, especialmente de Barahona, Neyba, Tamayo y zonas aledañas son creyentes hasta la médula e invocan a diario al Señor en sus oraciones (al acostarse y al levantarse).

Pero no entienden algunas cosas que les perturban. Pese a su cotidianidad religiosa tienen que preguntarse si la Providencia Divina ¿está con los campesinos o con el Consorcio Azucarero Central (CAC)? ¿A quiénes amparan los pastores en las Litis permanente de los campesinos contra el desalojo de sus tierras?

¿Dios defiende la bonanza del CAC o a los campesinos desalojados de sus predios ancestrales por parte del emporio agroindustrial? Las reseñas de prensa que logran divulgarse en la zona afirman que esta empresa utiliza la furia de sus destructivas maquinarias de acero y hierro (tractores) para avanzar acompañadas de fuerzas del ejército y de la policía nacional en destrucciones de predios agrícola.

Estoy convencido de que Dios está con los campesinos. No hay lugar a dudas. Así lo hace constar el rol asumido por la Diócesis Católica de Barahona frente a las acciones del feudo cañero. Pero eso no ha sido suficiente, de cara al ímpetu con que el gobierno (CEA, INAZÚCAR, IAD, el Ejército y la Policía) defiende las acciones del Consorcio Azucarero en esta zona del Sur.

“La Diócesis de Barahona mantiene una postura firme de rechazo frente a las acciones de fuerza del consorcio”, precisan analistas. Reseñan que la Iglesia Católica ha calificado “la destrucción de cultivos menores mediante maquinaria pesada como un atropello contra los medios de vida de las comunidades vulnerables de Tamayo y Neyba”.

Escudos humanos en la resistencia

En ese sentido, “sacerdotes, monjas y delegados sociales de la diócesis acompañan de forma física a los campesinos en las asambleas y campamentos de resistencia (como el instalado en El Polvorín), sirviendo de escudos humanos y testigos institucionales ante los contingentes militares”.

Asimismo, la Iglesia “utiliza su principal órgano de difusión regional, Radio Enriquillo, para visibilizar las denuncias agrarias, educar a los campesinos sobre sus derechos territoriales e informar sobre el impacto ambiental derivado de la actividad azucarera”.

La actitud de los religiosos ha forzado al CAC a implementar “programas de mitigación social”, con miras a amortiguar las críticas de la iglesia y atemperar la realidad de los habitantes de las áreas de influencia del ingenio, los cuales históricamente han sido sumidos en la miseria.

La opacidad que envuelve desde sus inicios el arrendamiento del ingenio Barahona, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) al Consorcio Azucarero Central (CAC) sigue haciendo su acto de presencia en el citado contrato.

Ninguna autoridad ha sabido explicar los alcances de esta extensión a 50 años a este histórico contrato, extendido hasta el año 2070 sin que el actual gobierno explique las razones atendibles, justificables de este nuevo plazo.

Tampoco se explica cuáles son los “nuevos beneficios” que recibiría el Estado de parte de los inversionistas que asumen el control total de la propiedad estatal en esta nueva transacción.

jpm-am