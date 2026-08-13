TURISMO: Hospedaje para disfrutar la magia de Florida Central

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POR GEORGINA CRUZ

La magia se desborda en Florida Central. Y la mayoría de los viajeros que planean unas vacaciones allí casi siempre tienen una buena idea del itinerario principal básico que desean: quizás visitas a varios de los grandes parques temáticos de Walt Disney World, Universal Orlando, y SeaWorld Orlando y probablemente un parque acuático y otras atracciones.

La decisión sobre el hospedaje es más difícil pues en Orlando solamente, según cifras de la organización turística, Visit Orlando, hay más de 480 hoteles, y en Kissimmee, la ciudad en la frontera sur de Orlando, que es “la compuerta” a los grandes parques temáticos de la Florida Central por su proximidad a estas atracciones de clase mundial, hay 440 hoteles tradicionales además de un gran número de casas para alquilar, resorts tipo condos, y otras opciones.

Seleccionar el hotel ideal, basado en nuestros gustos e itinerario deseado es importante pues las distancias son grandes (el recinto de Walt Disney World solamente, por ejemplo, tiene una extensión de 43 millas cuadradas y en lo que sorprende a muchos: la ciudad entera de San Francisco tiene una dimensión parecida: 46.9 millas cuadradas) y naturalmente el tiempo que disponemos para nuestras vacaciones es limitado.

Aquí van dos opciones que a mi esposo Humberto y a mí nos han gustado en vacaciones a través de los años incluyendo unas este mismo verano cuando queríamos centros vacacionales que fueran destinos por sí mismos con áreas y diversiones acuáticas, variedad de restaurantes, actividades y entretenimiento y que estuvieran a la vez ubicados cerca de parques y otras atracciones:

Gaylord Palms Resort, Kissimmee, Florida. Este centro vacacional de la cadena Marriott en Kissimmee, cuenta con múltiples de sus propias atracciones además de su proximidad a los parques temáticos. Unos ejemplos de su conveniente ubicación son que Gaylord Palms está a menos de una milla de Walt Disney World, a 11 millas de Universal Orlando, y a siete millas de SeaWorld Orlando.

Tiene 1,718 habitaciones y suites y nueve restaurantes incluyendo Villa Fiore (especialidades del Mediterraneo), Moor (mariscos), Old Hickory Steakhouse (filetes de carne de res) y Socio (cocina cubana) y otras opciones para comidas informales y bares. Cuenta con su propio parque acuático, Cypress Springs, con una piscina familiar de entrada gradual, área acuática de recreo infantil con casita de varios niveles, toboganes de carreras, toboganes de caída libre, deslizaderos infantiles, simulador de surf Flowrider y el río de aguas rápidas, Crystal River.

Como si todo esto no fuera suficiente, hay un atrio de 4.5 acres con secciones con tema de Cayo Hueso, San Agustín y los Everglades que cuenta con jardines, y hábitats para caimanes, tortugas y peces (cada semana hay encuentros con animales, y sesiones de alimentación a estas criaturas. Otras instalaciones y características del centro vacacional incluyen un espectáculo de luces LED y música cada noche, películas bajo las estrellas, el Relache Spa con variedad de servicios y tratamientos, gimnasio, tiendas y servicio de transporte a Disney World.

Hay muchas actividades organizadas para los chicos incluyendo encuentros con personajes de DC Comics. Humberto y yo encontramos diversiones y mucho para disfrutar durante una estadía de tres días en este centro vacacional.

Pasamos un rato en la cercana atracción Old Town (con tema de un pueblo antiguo clásico) –se llega caminando unos 10 minutos del resort y tiene una noria de 86 pies y otras diversiones, espectáculos de autos clásicos, más de 60 tiendas, restaurantes, bares, y entretenimiento de temporada. Junto a Old Town se encuentra otra visita obligada, Fun Spot America, un parque de diversiones con el SkyCoaster, una atracción que combina las sensaciones de volar y caída libre con una altura de 300 pies (¡ay, que miedo!).

En visitas previas a Kissimmee nos ha encantado el Medieval Times Dinner & Tournament, una cena-teatro que ofrece sopa de tomate, pan de ajo, pollo con papas y maíz, café y postre mientras se disfruta de un espectáculo de justa medieval. Cuando nos hemos hospedado en el Gaylord Palms durante la época navideña hemos disfrutado del espectáculo anual ICE! con preciosas esculturas de hielo, toboganes de hielo y más. Este año ICE! tendrá tema de la querida película “The Polar Express.”

Grand Floridian Resort & Spa, Walt Disney World, Lake Buena Vista. Cuando paso el prtón cochero con sus vehículos clásicos y entro en el salón de recepción de cinco niveles del Grand Floridian, me parece que he viajado por máquina del tiempo a la era Victoriana. El lobby es una maravilla en mármoles, adornos florales, arañas de luces, cúpulas de cristal, gran piano y elevador clásico y me parece que en cualquier momento me voy a topar con la niñera mágica Mary Poppins.

Ubicado junto a la laguna de Disney, Seven Seas Lagoon y la línea del monorriel, este centro vacacional está, después de todo, a unos pasos del Castillo del Reino Mágico. Sus 867 habitaciones, suites, alojamientos de nivel de Club y villas de propiedad compartida del Disney Vacation Club se encuentran esparcidas por seis bellos edificios con techos rojos.

Las habitaciones cuentan con un promedio de 400 pies cuadrados (son las habitaciones mayores de Disney World) y están decoradas en tonos suaves de azules, grises y rosados con acentos en tonos brillantes.

La atracción principal del Grand Floridian es, naturalmente, su proximidad al Reino Mágico (puedes ver los espectáculos de fuegos artificiales del parque desde algunas habitaciones, salones públicos y la playa del resort en la laguna), puedes ir caminando al parque, tomar una lancha o el monorriel, y con una transferencia a otro monorriel, llegar a Epcot.

También puedes tomar el monorriel a otros hoteles de Disney incluyendo el Disney’s Polynesian Village y Disney’s Contemporary Resort. Y hay autobuses que te llevan a otros parques, atracciones acuáticas y el centro comercial Disney Springs con sus tiendas, restaurantes y entretenimiento. Pero también hay mucho que disfrutar en el mismo hotel: dos piscinas y un área acuática de recreo infantil con temática del personaje Mad Hatter de “Alicia en el país de las maravillas.”

La piscina principal tiene más de 100,000 galones de agua y un tobogán de 181 pies, cascadas y entrada gradual. Hay actividades organizadas y Humberto y yo a veces nos pasamos ratos relajándonos junto a la piscina en una mañana cuando la mayoría de los huéspedes están en los parques.

El centro vacacional también tiene una playa con arena blanca en el lago y se puede alquilar un bote pero aquí y en todos los hoteles de Disney World nadar solamente está permitido en las piscinas y parques acuáticos del recinto. Después de un día divertido en los parques o en el centro vacacional hay una variedad de sitios en el hotel para comer y beber. El restaurante más famoso del Grand Floridian es Victoria & Albert’s, que tiene la clasificación de cinco diamantes de AAA. Es elegante, bajo una cúpula, con cupo para solamente 30 comensales y ofrece platos gourmet y una colección de 500 vinos de 35 regiones.

Otros restaurantes y bares del Grand Floridian incluyen a Citricos, con servicio de mesa y tema de la película “Mary Poppins Returns”; el 1900 Park Fare para desayunos y cenas con personajes; el Grand Floridian Café, con servicio de mesa; y Narcoose’s, con mariscos. Una merienda popular es un helado con forma de Mickey.Hay un spa que ofrece una variedad de tratamientos incluyendo masajes para parejas.

Estos resorts, y otros en Florida Central, pueden ser tu boleto para unas vacaciones que combinan relajación con la diversión de los parques y la conveniente proximidad a las atracciones de Kissimmee y Orlando. Así lo han sido para nosotros.

SI VAS: Para informes sobre el Gaylord Palms Orlando, visita https://www.marriott.com/en- us/hotels/mcogp-gaylord-palms- resort-and-convention-center/ overview/; detalles sobre Kissimmee: www.experiencekissimmee.com; sobre el Disney’s Grand Floridian: www.disneyworld.com; sobre Orlando: www.visitorlando.com.

Fotos: https://drive.google.com/ drive/folders/ 10gBVCyg0Y7TH6rURkV0YlZY0J6QKC s7W?usp=sharing

jpm-am