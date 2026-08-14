Dominicano Jerar Encarnación sobresale en el béisbol de Japón

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TOKIO.– El dominicano Jerar Encarnación sobresalió entre los jugadores latinoamericanos que vieron acción en la jornada del béisbol profesional japonés (NPB), al conectar dos cuadrangulares y un doble en la victoria de las Estrellas de DeNA sobre los Dragones de Chunichi.

Encarnación bateó de 5-3, anotó dos carreras y remolcó otras dos para contribuir al triunfo de DeNA por 6-3 sobre Chunichi, en el Vantelin Dome de Nagoya.

Con esta actuación, el jardinero dominicano elevó su promedio de bateo a .303 y su total de carreras impulsadas a 31. Además, suma cuatro jonrones en sus últimos seis partidos, confirmando el buen momento ofensivo que atraviesa en la liga japonesa.

El desempeño de Encarnación lo coloca entre los principales protagonistas latinoamericanos de la jornada, en una temporada en la que ha asumido un papel importante en la ofensiva de las Estrellas de DeNA.

OTROS DOMINICANOS

En el mismo encuentro, el también dominicano Miguel Sanó, de Chunichi, se fue de 4-0, con dos ponches y un error, para reducir su promedio a .212.

Por su parte, Alexander Canario conectó dos imparables en cuatro turnos, anotó una carrera y se robó una base en el triunfo de los Leones de Seibu 5-2 sobre los Luchadores de Nippon Ham. Su promedio ascendió a .241.

En ese partido, el dominicano Franmil Reyes bateó de 3-1, con un sencillo, un boleto y un ponche, y mantuvo su promedio en .324.

Mientras tanto, el lanzador dominicano Jesús Liranzo ponchó a los tres bateadores que enfrentó durante una entrada perfecta de relevo en la victoria de las Golondrinas de Yakult 12-0 sobre los Carpas de Hiroshima. Su efectividad descendió a 1.74.

Encarnación, de 28 años, pertenece a las Estrellas de DeNA, equipo con el que juega en la NPB desde junio de 2026. La liga japonesa registra oficialmente al dominicano como jardinero de Yokohama DeNA BayStars.

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