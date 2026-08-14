Fiesta del golf empresarial: este sábado es el Torneo de Adoexpo

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SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) anunció la celebración de la XXI edición de su Torneo de Golf Invitacional, una tradicional cita deportiva que desde 2005 reúne de manera ininterrumpida a golfistas profesionales y aficionados vinculados al ámbito empresarial dominicano.

La competencia se disputará este sábado en el Corales Golf Course, ubicado en Puntacana Resort, con la participación de 108 jugadores y el respaldo de 51 marcas patrocinadoras.

El anuncio fue realizado durante un encuentro encabezado por miembros de la junta directiva de Adoexpo, en el que participaron Roselyn Amaro Bergés, vicepresidenta ejecutiva; José Mella, director general del torneo, y Félix Olivo, director técnico y de logística.

MODALIDAD Y PREMIACIONES

El torneo se jugará bajo la modalidad Scramble por parejas, con el 25 % del hándicap de los jugadores, y contará con las tradicionales categorías masculinas A, B y C.

La organización reconocerá las mejores tarjetas de cada categoría y otorgará el premio Gross Overall al jugador que registre el mejor resultado bruto de la competencia.

También se entregarán premios especiales al drive más largo y a los mejores acercamientos a las banderas.

Entre los principales atractivos de la jornada figura el premio de hoyo en uno en el hoyo 2, cuyo ganador tendrá la oportunidad de llevarse una motocicleta Ducati.

Con esta nueva edición, Adoexpo reafirma el carácter deportivo y empresarial de una actividad que, además de promover el golf, contribuye a fortalecer los vínculos y espacios de integración entre representantes del sector exportador y la comunidad empresarial dominicana.

of-am