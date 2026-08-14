Andrés Matos: dirigente comunitario

imagen
LA AUTORA es periodista. Reside en Santo Domingo.

Escuchar artículo

El periodista y profesor Andrés Matos (Licho) murió la madrugada del miércoles después de una lucha larga contra una enfermedad. Fue un profesional de activa carrera, pero más relevante, un activista comunitario entregado a su sector, el Simón Bolívar, en la capital.

El barrio de la parte alta del Distrito Nacional ha sobresalido por su organización para demandar reivindicaciones. Hombres y mujeres preocupados por el bienestar de su gente. Entre esos estaba Andrés, que nunca dejó el lugar.

Andrés «Licho» Matos

Aun cuando su antiguo partido, el Revolucionario Dominicano ostentaba el poder y ahora el Moderno, del que también fue miembro, acompañó en sus demandas a esa comunidad. Dio la cara, reclamó junto a sus otros dirigentes.

Gracias a esa entrega, a ese trabajo suyo y de los moradores unidos a una voz a favor de las causas justas, la empobrecida barriada tiene una escuela, un liceo y una cancha y falta todavía el polideportivo y el encausamiento de cañadas, por los que claman hace tiempo.

Diputado, encargado de comunicación del PRD y después primer secretario nacional de comunicaciones del PRM y director de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas. Fuera de esos avatares políticos entregó buena parte de su vida a las aulas preuniversitarias, a formar generaciones.

Por esto es grato despedirle con el buen recuerdo de su don de gente, su humildad y la labor en pro de que sus vecinos tengan una vida digna.

JPM
Compártelo en tus redes:
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios