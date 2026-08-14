Andrés Matos: dirigente comunitario

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El periodista y profesor Andrés Matos (Licho) murió la madrugada del miércoles después de una lucha larga contra una enfermedad. Fue un profesional de activa carrera, pero más relevante, un activista comunitario entregado a su sector, el Simón Bolívar, en la capital.

El barrio de la parte alta del Distrito Nacional ha sobresalido por su organización para demandar reivindicaciones. Hombres y mujeres preocupados por el bienestar de su gente. Entre esos estaba Andrés, que nunca dejó el lugar.

Aun cuando su antiguo partido, el Revolucionario Dominicano ostentaba el poder y ahora el Moderno, del que también fue miembro, acompañó en sus demandas a esa comunidad. Dio la cara, reclamó junto a sus otros dirigentes.

Gracias a esa entrega, a ese trabajo suyo y de los moradores unidos a una voz a favor de las causas justas, la empobrecida barriada tiene una escuela, un liceo y una cancha y falta todavía el polideportivo y el encausamiento de cañadas, por los que claman hace tiempo.

Diputado, encargado de comunicación del PRD y después primer secretario nacional de comunicaciones del PRM y director de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas. Fuera de esos avatares políticos entregó buena parte de su vida a las aulas preuniversitarias, a formar generaciones.

Por esto es grato despedirle con el buen recuerdo de su don de gente, su humildad y la labor en pro de que sus vecinos tengan una vida digna.

JPM