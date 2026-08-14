Extraditan a Puerto Rico a un dominicano acusado narcotráfico y lavado

SANTO DOMINGO.- Un dominicano fue entregado a Puerto Rico a un dominicano acusado en esa isla de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
David Armando Brito Brito, alias «El Jamaqueo», fue llevado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y entregado a oficiales estadounidenses.
CARGOS
El imputado enfrenta cargos por conspiración para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, posesión de armas de fuego, conspiración para cometer lavado de activos y formar parte de una organización criminal, entre otras acusaciones.
Brito Brito fue capturado en mayo de este año durante la Operación PT7, en la que se realizaron de manera simultánea más de 30 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia.