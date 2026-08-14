China derrota 3-1 a República Dominicana en Mundial U-17

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ANDES, CHILE.– La selección de China derrotó este miércoles 3-1 a República Dominicana, con parciales de 25-18, 18-25, 25-19 y 25-17, para avanzar a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino U-17.

La dominicana Rayni Mondesí volvió a sobresalir a nivel individual al conseguir 31 puntos, aunque su destacada actuación no pudo evitar la derrota del conjunto caribeño.

Mondesí protagonizó una actuación histórica en la categoría U-17 al superar los 30 puntos en dos partidos consecutivos. En el encuentro anterior, frente a Puerto Rico, había conseguido 30 unidades.

China dominó el primer set gracias a una sólida defensa y un ataque consistente. Sin embargo, República Dominicana reaccionó en el segundo parcial, liderada por Mondesí, Leandry Almonte y Crisbel Payano, para igualar el partido.

Las dominicanas dominaron ligeramente el ataque, 50-49, mientras China se impuso en bloqueos por 6-3. Las asiáticas también mostraron una destacada labor defensiva, tanto en la red como en el piso, especialmente por intermedio de su líbero.

China retomó el control en los sets tercero y cuarto y terminó imponiéndose para asegurar su clasificación.

Por las ganadoras, Chen X.Y encabezó la ofensiva con 15 puntos, seguida por Chen R.H, con 13, y Zhao Y.H, con 10.

Además de los 31 puntos de Mondesí, República Dominicana contó con 13 tantos de Leandry Almonte y cinco de Crisbel Payano.

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