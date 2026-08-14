Expohogar beneficia más de 2 mil hogares con financiamientos

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas cerró ExpoHogar 2026 con 11 mil 247.3 millones en financiamientos aprobados, correspondientes a más de dos mil solicitudes destinadas a la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales en distintos puntos de la República Dominicana.

El presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que las cifras alcanzadas reflejan el compromiso de la institución financiera con las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Dijo que los resultados representan un crecimiento de 60.7% respecto a la edición anterior de ExpoHogar y reflejan el alcance de las facilidades ofrecidas para la adquisición de viviendas y otros inmuebles.

«Los resultados alcanzados en ExpoHogar Banreservas 2026 ratifican el compromiso del banco de acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en su política de desarrollo económico y social, especialmente en los esfuerzos dirigidos a reducir el déficit habitacional y facilitar que más dominicanos puedan tener un techo propio», señaló.

El funcionario agregó que «estos más de RD$11,247 millones en financiamientos representan nuevas oportunidades para miles de familias y, al mismo tiempo, un importante impulso para el sector construcción, la generación de empleos y el crecimiento de nuestra economía”.

an/am