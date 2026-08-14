El Salto de la Pulga: Costos detallados de viajes de todos los presidentes

Por FREDDY ORTIZ

1 Roberto Rosario quiere que se publique lo que han costado los viajes de Abinader. Para ser justo, debería pedir costos detallados de viajes de todos los presidentes.

2 Cuando el 2 de septiembre los partidos presenten su padrón de afiliados, si la JCE hace una seria “auditoría de padrones”, de seguro encontrará cantidad de falsedades.

3 Según el secretario general del PLD, hay “decenas de miles” de ciudadanos que quieren inscribirse en ese partido. ¿Le tomamos la palabra?

4 Tomar un año para presentar un caso como el de Senasa, teniendo todas las pruebas disponibles, huele a manipulación con fines de «acoteje», aunque no sea así.

5 Todo lo sucedido y por suceder, en La Cuaba, es culpa exclusiva del Gobierno, por no asumir el rol que le corresponde.

6 Excelente y de calidad internacional, la cobertura de RTVD a los juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Nos hizo sentir orgullosos!

7 No entiendo por qué Brasil nos mantiene “bajo vigilancia máxima” por lo de la fiebre porcina, si a ellos solo le compramos carne, no le vendemos.

8 El tanque explotó porque, aunque no contenía gasolina, antes de soldar debieron asegurarse de que no había gases guardados. Resultado: tres muertos.

9 Eduardo Hidalgo, el papaúpa de la ADP, anunció su respaldo a Gonzalo. La pregunta: ¿Influye su abierta afiliación política en el manejo de su ADP?

10 Si todas las universidades del país exigieran prueba de admisión, los resultados serían desoladores.

11 En campaña, Mandani fue a buscar el apoyo de los bodegueros neoyorkinos. Después qué ganó, les metió el puñal instalando supermercados populares tipo Inespre. Socialismo trasnochado.

12 Pocas explosiones de tanques de gas propano tenemos, con tantos tanques viejos que “honorables” empresarios trajeron y los pintaron de blanco, vendiéndolos como nuevos. Si digo un nombre, tiembla la tierra.

13 ¿Por qué será que las autoridades le sacan el pie al tema de la cocaína desaparecida en San Cristóbal?

14 El grupo que trajo 2 toneladas de cocaína logró su libertad, gracias a negociación con el Ministerio Público. Now you know the name of the new game.

15 En algunos hospitales y centros de salud, toman muestra sanguínea a choferes que han sufrido accidente a ver si consumieron drogas. ¿Lo harán también a los conductores de vehículos de alta gama? Jejé.

16 El país paga diariamente 881 millones de pesos por intereses de la deuda (y contando), porque parece que, sin el fiao, no es posible gobernar. ¡Qué tristeza!

JPM