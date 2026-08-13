RD entre 40 países transbordo de productos chinos, dice EEUU

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WASHINGTON.– Estados Unidos incluyó a República Dominicana y otros 39 países en una lista de territorios considerados puntos de riesgo para el transbordo de productos, principalmente de origen chino, hacia el mercado estadounidense, según un informe publicado este jueves por la Casa Blanca.

El documento, denominado “The Great Transshipment Scam” (La gran estafa del transbordo), sostiene que empresas vinculadas a China utilizan terceros países para reenviar mercancías hacia Estados Unidos con el propósito de evadir aranceles aplicables a productos chinos.

Entre los países señalados figuran México, Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Costa Rica y República Dominicana, entre otros.

Según el informe, la práctica puede incluir el reempacado, reetiquetado, refacturación, procesamiento menor o declaraciones falsas sobre el origen de las mercancías, con el objetivo de que productos fabricados en China sean presentados como originarios de otro país.

RD FIGURA ENTRE LOS PAÍSES DE MENOR VOLUMEN

El informe estadounidense aclara que no todos los países mencionados manejan grandes volúmenes de mercancías. República Dominicana aparece junto a otras economías consideradas de menor escala dentro de esta red.

Washington sostiene que estos mercados pueden resultar atractivos para exportadores vinculados a China debido a factores como mano de obra competitiva, normas más flexibles en zonas francas, vigilancia aduanera limitada, acceso a puertos y almacenes, capacidad de ensamblaje y acceso preferencial al mercado estadounidense.

El Gobierno estadounidense advierte que la utilización ilegal de terceros países permite que determinadas mercancías ingresen a su territorio con una carga arancelaria inferior a la que correspondería si fueran declaradas correctamente como productos de origen chino.

ESTADOS UNIDOS CALCULA MILLONARIAS PÉRDIDAS

La Casa Blanca estima que unos US$67,000 millones en mercancías destinadas a Estados Unidos fueron transbordadas desde China a través de México, India y Vietnam durante 2025, lo que habría representado alrededor de US$28,000 millones en ingresos arancelarios dejados de percibir.

Otra estimación citada en el informe eleva hasta US$303,000 millones la exposición potencial anual de mercancías estadounidenses vinculadas a operaciones de transbordo ilegal.

El documento sostiene que la problemática no se limita a los grandes centros comerciales, sino que abarca una red internacional de rutas de producción y logística.

MAYOR VIGILANCIA SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Washington ha intensificado sus esfuerzos para identificar mercancías cuyo origen declarado no coincida con las características reales de su cadena de producción.

La Casa Blanca considera que el transbordo ilegal afecta los ingresos del Gobierno estadounidense y genera desventajas para fabricantes y trabajadores estadounidenses al permitir que mercancías sujetas a mayores aranceles ingresen mediante terceros países.

El señalamiento de República Dominicana se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las cadenas globales de suministro y de mayores controles estadounidenses para determinar el verdadero origen de las mercancías que ingresan a su mercado.

of-am