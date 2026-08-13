PANAMA: R. Dom. participa en Foro Contra los Cárteles

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CIUDAD DE PANAMÁ.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La participación dominicana reafirma el compromiso del país con los esfuerzos de cooperación internacional dirigidos a enfrentar amenazas que, por su naturaleza y alcance, requieren respuestas coordinadas, intercambio oportuno de información y mayores niveles de interoperabilidad entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad.

Junto al ministro Fernández Onofre integran la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Enrique Armando Aguilera Trujillo, y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, Edgar Tiburcio.

La presencia conjunta de autoridades de defensa, seguridad interior e inteligencia evidencia el enfoque integral con que la República Dominicana aborda los desafíos derivados del crimen organizado transnacional y fortalece su capacidad para articular acciones con los países aliados del hemisferio.

El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles. Sus sesiones abordan, a nivel estratégico, la evaluación de las amenazas regionales, las prioridades de la coalición, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la coordinación de capacidades para enfrentar las estructuras logísticas, financieras y operativas de las organizaciones criminales.

El foro cuenta con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan; y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto a otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.

La presencia de estas autoridades, junto a ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

Para la República Dominicana, su participación constituye una oportunidad para fortalecer los canales de cooperación con Estados Unidos y las demás naciones participantes, ampliar el intercambio de información e inteligencia y contribuir a la construcción de mecanismos regionales que permitan anticipar y responder con mayor eficacia a las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.