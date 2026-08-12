ABA destaca dinamismo crédito y fortaleza de la banca de la RD

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SANTO DOMINGO.– El crédito al sector privado creció 9.1 % interanual al cierre de junio de 2026, mientras los depósitos del público aumentaron 14.9 %, comportamiento que, según la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), evidencia la fortaleza del sistema financiero y su aporte a la recuperación y crecimiento de la economía nacional.

De acuerdo con un análisis de la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la ABA, la cartera de crédito mostró una aceleración frente al crecimiento acumulado de 7.4 % registrado en diciembre de 2025.

La expansión representó una inyección adicional de más de RD$80,000 millones durante el primer semestre del año, equivalente al 1.0 % del producto interno bruto (PIB).

La organización señaló que el Banco Central proyecta que el crédito al sector privado en moneda nacional continúe acelerándose gradualmente hasta alcanzar un crecimiento de 10.5 % al cierre de 2026.

De materializarse esta proyección, el financiamiento aumentaría en RD$149,818 millones, equivalente al 1.9 % del PIB.

CREDITO IMPULSA SECTORES PRODUCTIVOS

La ABA explicó que la mayor dinámica del financiamiento se ha concentrado principalmente en los segmentos comercial e hipotecario, lo que, a su juicio, refleja que los recursos continúan orientándose hacia actividades que lideran la expansión económica.

Entre estos sectores citó la construcción, el turismo, el transporte y la inversión privada, considerados fundamentales para sostener el crecimiento económico en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad.

Paralelamente al crecimiento de la cartera crediticia, los depósitos del público aceleraron su expansión, al pasar de 9.2 % en diciembre de 2025 a 14.9 % en junio de este año.

Durante los primeros seis meses de 2026, la base de depósitos disponible para las entidades de intermediación financiera aumentó en RD$257,124 millones, equivalentes al 3.3 % del PIB.

SISTEMA FINANCIERO MANTIENE INDICADORES SOLIDOS

En cuanto a los principales indicadores prudenciales, la asociación destacó que las estadísticas de la Superintendencia de Bancos muestran que el sistema financiero mantiene un coeficiente de activos líquidos superior al 40 % y una morosidad estable por debajo del 2.0 %.

Asimismo, la cobertura de cartera vencida se sitúa cerca del 180 %, muy por encima del mínimo de referencia, mientras el índice de solvencia alcanza 17.3 %, significativamente superior al requerimiento regulatorio de 10 %.

La rentabilidad sobre activos se ubicó en 2.4 % y sobre patrimonio en 20.3 %. Aunque ambos indicadores se han moderado, la ABA sostuvo que permanecen entre los niveles más elevados de América Latina, cuyos promedios regionales se sitúan en 2.0 % y 14.3 %, respectivamente.

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