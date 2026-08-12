Abinader entrega 40 autobuses para estudiantes universitarios

Abinader dijo durante la entrega, este 12 de agosto del 2026, que se trata de garantizar la seguridad de los estudiantes.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó este miércoles 40 nuevos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de distintas asociaciones del país, con lo que asciende a 90 la cantidad de unidades entregadas durante su gestión.

La iniciativa busca fortalecer la movilidad de miles de jóvenes que se trasladan diariamente desde comunidades alejadas hacia sus centros de educación superior y reducir los costos de transporte que enfrentan sus familias.

Durante el acto, celebrado con motivo del Día Internacional de la Juventud, Abinader destacó que, aunque la inversión en los autobuses no representa uno de los mayores montos ejecutados por el Gobierno, su impacto social es significativo al facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las universidades.

El mandatario señaló que el transporte constituye un componente esencial para garantizar la asistencia a los centros educativos y explicó que el Gobierno ha impulsado la construcción de ciudades universitarias y la ampliación de extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), acompañadas de programas de movilidad estudiantil.

IMPLEMENTA PROGRAMA TURNO

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, anunció el Programa de Transporte Universitario Ruta de Nuevas Oportunidades (TURNO), destinado a organizar y geolocalizar las asociaciones estudiantiles, establecer rutas y optimizar el uso de las unidades.

Valdez explicó que el programa contempla seguros, mantenimiento y pago de conductores para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Asimismo, indicó que TURNO permitirá aprovechar los autobuses para transportar estudiantes de comunidades cercanas cuando las unidades no estén siendo utilizadas en sus rutas habituales.

El funcionario destacó además que el Gobierno dispone de más de 110 mil oportunidades de becas para jóvenes y desarrolla otras iniciativas destinadas a ampliar el acceso a la educación superior.

Con la entrega de estas unidades, las autoridades buscan reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el traslado de los estudiantes y contribuir a una mayor permanencia en las universidades.

an/am