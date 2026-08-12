Represión: Cuba cerró mes de julio con 1.327 presos políticos

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LA HABANA.- El nuevo informe de la ONG Prisoners Defenders, publicado este miércoles con cierre al 31 de julio, alerta sobre la persistencia y el endurecimiento de la represión en Cuba. La organización verifica 1.327 presos políticos.

De ellos, 801 son convictos de conciencia, 489 son condenados de conciencia con medidas restrictivas fuera de prisión y 37 son otros presos políticos con graves violaciones al debido proceso. Solo en julio se documentaron 36 nuevos ingresos, 15 de ellos vinculados a protestas por apagones y cacerolazos.

El caso más grave es el de Alex Javier Hernández González, de 13 años. Según el testimonio de su madre, fue interceptado y golpeado por agentes policiales el 22 de julio durante protestas en Santiago de las Vegas, mientras suplicaba que no lo golpearan porque era un niño. Permanece privado de libertad en el centro para menores El Combinadito, sin imputación formal conocida.

ARTISTAS Y PERIODISTAS BAJO CRIMINALIZACIÓN

Entre los nuevos arrestos figuran los músicos independientes Pedro Ernesto Farías El Feno y Rolando Almenteros El Bohemio, detenidos el 7 de julio en La Habana mientras grababan un video de protesta.

En el ámbito digital, el creador Yoesbel Rodríguez del Pino fue puesto en reclusión domiciliaria sin orden judicial y con confiscación de equipos. El periodista Julio César Álvarez Marrero fue liberado tras firmar un acta de advertencia por desobediencia penal precriminal. El informe advierte además sobre el Decreto 160/2026, que prohibiría publicaciones periódicas a actores no estatales.

LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN ES CASTIGADA

Aniley Martínez Ramírez fue arrestada tras llevar alimentos y productos básicos a la activista Lizandra Góngora, condenada a 14 años desde el 11J, quien padece anemia severa y hemorragias sin tratamiento médico adecuado.

La organización denuncia el uso de la expatriación forzosa como condición para la excarcelación. Cita los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, Yosvany Rosell García Caso y Roilán Álvarez Rensoler, a quienes se les condicionó la libertad a abandonar el país.

CIFRAS Y CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO

El informe detalla que 41 menores permanecen privados de libertad por causas políticas, 150 mujeres cumplen medidas políticas, 459 presos presentan patologías médicas graves y 54 trastornos psiquiátricos sin tratamiento. El foco de la represión en julio se concentró en Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba.