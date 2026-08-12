China realiza ejercicios militares con Indonesia al este de Taiwán

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PEKIN 12 Ago.- La Armada de China ha anunciado este miércoles que llevará a cabo ejercicios conjuntos con Indonesia a mediados de agosto en aguas al este de Taiwán, unas maniobras por las que Taipéi ha acusado a Pekín de «provocación militar» al simular que ejerce jurisdicción sobre las aguas orientales de la isla.

El Ministerio de Defensa chino ha detallado que los ejercicios, que se llevarán a cabo a mediados de agosto, contarán con la participación de la fragata Honghe, de tipo 054A, de la Armada china y la fragata KRI I Gusti Ngurah Rai, de la Armada indonesia, centrándose en las comunicaciones y el reabastecimiento en alta mar.

«El ejercicio tiene como objetivo mejorar las capacidades de ambas armadas para realizar operaciones conjuntas, profundizar la cooperación práctica y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región», reza el comunicado.

No obstante, la Armada de Indonesia ha intentado minimizar los ejercicios, aludiendo a que se trata de maniobras rutinarias «de tránsito» junto con otros países a lo largo de su ruta de regreso al país desde el puerto ruso de Vladivostok (este).

«Este ejercicio es también un gesto de buena voluntad que suelen llevar a cabo las armadas de todo el mundo como manifestación de la hermandad naval y la diplomacia marítima inherentes a los buques de guerra», ha detallado el portavoz de la Armada, el contralmirante Tunggul.

Por su parte, la cartera de Exteriores de Taiwán ha indicado en un comunicado que ha pedido explicaciones a Indonesia por unas acciones que considera «maliciosas, irresponsables y unilaterales», al generar «inestabilidad y amenazas en la región».

«Taiwán mantendrá su postura coherente de salvaguardar su territorio, protegerá activamente su soberanía y sus derechos soberanos en el mar de China Meridional y trabajará con todas las partes de la región para garantizar conjuntamente la libertad de navegación y la seguridad y estabilidad regionales en las aguas pertinentes», ha señalado.

De igual forma, el Consejo de Asuntos del Continente (MAC) ha explicado que estas maniobras constituyen una «manipulación política» con el objetivo «de crear la ilusión en la comunidad internacional de que el Partido Comunista de China tiene jurisdicción sobre las aguas al este de Taiwán, infringiendo gravemente la soberanía nacional y los derechos marítimos de Taiwán».

Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán, territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su territorio.

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