Colombia decreta 3 días duelo nacional por víctimas terremoto

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BOGOTA 12 Ago.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes, que ha dejado al menos 188 muertos y más de 1.600 heridos.

«Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior», reza el decreto publicado por la Presidencia colombiana.

Asimismo, señala que «el Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas».

Esto se produce después de que el mandatario firmara otro decreto para declarar el «desastre nacional» y decretara además la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias del seísmo registrado el lunes, con epicentro en San José del Palmar.

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