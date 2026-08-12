Asegura Irán no tiene dinero y no puede concretar amenazas

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la incapacidad del régimen de Teherán para llevar adelante acciones militares y controlar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, mientras la flota norteamericana bloquea el acceso a los puertos persas.

En un mensaje en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos tiene el «control total» sobre la vía y que su bloqueo naval es un «muro de acero» que Irán no puede quebrar.El mandatario centró su ataque en la situación económica de Irán.

Aseguró que el país «no tiene dinero», que «su país está destruido» y que lo único que le queda son «noticias falsas y una inflación del 300%, y la situación empeora».

«Estados Unidos tiene el control total del Estrecho de Ormuz. ¡Creo que lo mantendremos! Nuestro bloqueo naval es llamado, por todos, ‘un muro de acero’, e Irán no puede hacer nada al respecto. No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guardia Revolucionaria está diezmada y huyendo», escribió.

Agregó que «Irán solo habla y no actúa; el matón de Oriente Medio ya no existe».

El mensaje llega en un momento de estancamiento del conflicto en el Golfo, que cumple casi seis meses sin avances hacia un acuerdo permanente.

Mientras Washington apuesta al bloqueo de puertos, Irán sostiene que controla buena parte del estrecho y condiciona su apertura a un alto el fuego que incluya Líbano y Gaza.