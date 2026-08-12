Rusia advierte responderá si Occidente captura sus buques

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCU.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseveró este martes, durante la fase final de los ejercicios a gran escala de la Flota rusa del Pacífico, que Moscú responderá de manera «simétrica» a los intentos de países occidentales de capturar barcos comerciales rusos.

«Quiero llamar la atención sobre las decisiones de la Unión Europea que se han tomado recientemente. Vemos que las autoridades de algunos países, infringiendo el derecho marítimo internacional, intentan restringir la navegación de los buques de nuestros operadores económicos, que, por cierto, son pacíficos. Recientemente, incluso han contemplado la posibilidad de capturar nuestros buques y vender los bienes robados», subrayó el mandatario en una reunión con militares a bordo de un buque de guerra en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk.

«Por supuesto, esto no es más que piratería y robo. Si esto se lleva a la práctica, nos veremos obligados a responder de forma simétrica», enfatizó.

«EN CUALQUIER LUGAR DONDE LO CONSIDEREMOS OPORTUNO»

Indicó que Rusia responderá «en cualquier lugar» si lo considera necesario.»Y no necesariamente en aquellas aguas en las que se prevean ataques contra nuestros buques, sino allí donde nosotros mismos lo consideremos oportuno. En cualquier lugar», afirmó.

EJERCICIOS A GRAN ESCALA EN EL PACÍFICO

Buques de la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia comenzaron este 4 de agosto ejercicios de defensa en los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la zona noroeste del océano Pacífico.

Según detalló el Ministerio de Defensa ruso, en las maniobras han participado aproximadamente 60 buques de superficie, submarinos y naves de apoyo; alrededor de 30 aviones, helicópteros y sistemas no tripulados de la aviación naval de la flota, así como más de 13.000 militares.

El objetivo principal de los simulacros ha sido verificar la preparación del personal de mando de las agrupaciones y formaciones para dirigir agrupaciones de fuerzas en sus zonas de responsabilidad y resolver tareas operativas no convencionales, especificó el organismo.