Rusia advierte responderá si Occidente captura sus buques

MOSCU.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseveró este martes, durante la fase final de los ejercicios a gran escala de la Flota rusa del Pacífico, que Moscú responderá de manera «simétrica» a los intentos de países occidentales de capturar barcos comerciales rusos.
«Quiero llamar la atención sobre las decisiones de la Unión Europea que se han tomado recientemente. Vemos que las autoridades de algunos países, infringiendo el derecho marítimo internacional, intentan restringir la navegación de los buques de nuestros operadores económicos, que, por cierto, son pacíficos. Recientemente, incluso han contemplado la posibilidad de capturar nuestros buques y vender los bienes robados», subrayó el mandatario en una reunión con militares a bordo de un buque de guerra en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk.
«Por supuesto, esto no es más que piratería y robo. Si esto se lleva a la práctica, nos veremos obligados a responder de forma simétrica», enfatizó.
«EN CUALQUIER LUGAR DONDE LO CONSIDEREMOS OPORTUNO»
Indicó que Rusia responderá «en cualquier lugar» si lo considera necesario.»Y no necesariamente en aquellas aguas en las que se prevean ataques contra nuestros buques, sino allí donde nosotros mismos lo consideremos oportuno. En cualquier lugar», afirmó.
EJERCICIOS A GRAN ESCALA EN EL PACÍFICO
Buques de la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia comenzaron este 4 de agosto ejercicios de defensa en los mares de Japón y de Ojotsk, así como en la zona noroeste del océano Pacífico.
Según detalló el Ministerio de Defensa ruso, en las maniobras han participado aproximadamente 60 buques de superficie, submarinos y naves de apoyo; alrededor de 30 aviones, helicópteros y sistemas no tripulados de la aviación naval de la flota, así como más de 13.000 militares.
El objetivo principal de los simulacros ha sido verificar la preparación del personal de mando de las agrupaciones y formaciones para dirigir agrupaciones de fuerzas en sus zonas de responsabilidad y resolver tareas operativas no convencionales, especificó el organismo.
Hablando de piratas y ladrones,esos calificativos son de su propiedad.Es bla bla bla,en el 2022 dijo que si alguien atacaba a Rusia responderia con bombas atomicas,Ucrania ha hecho de todo en Rusia,destruyo barcos,aviones,helicopteros,submarinos,puentes,refinerias,pozos petroleros,el amazon Ruso {WILDBERRIES} Y LES HAN MATADO CASI MILLON Y MEDIO DE RUSOS,NORCOREANOS Y DE 120 PAISES,HASTA PERUANOS,CUBANOS,VENEZOLANOS,NICARAGUENSES Y AFRICANOS.
Sino han podido con Ucrania , que buscan detrás de Occidente .
Khomunism
2 minutos hace
Ucrania acaba de desguañangarle la flota de Novorrosyisk en el mar Negro.
El gran Zelensky le da cátedras cada día a su hijo, el odioso Envenenador de Moscú, don Satanás de Rusia.
De nuevo? creíamos que todos esos barcos estaban en el fondo del mar. Anota el dato, para que la semana próxima no vuelvan a hacer lo mismo.
Este loco viejo pensaba que mas duraba una cucaracha en un gallinero ,que los que duraría la guerra con ucrania. Jajjajjaj loco viejo
Pero Si Ukraine 🇺🇦 se esta comiendo con yuca al oso de peluche…PUTIN,,
DONDE LOS DRONES UKRANIANO TIENEN A PUTIN LOCO.
IMPOSSIBLE ENFRENTAR A OCCIDENTE.
Ucrania acaba de desguañangarle la flota de Novorrosyisk en el mar Negro.
El gran Zelensky le da cátedras cada día a su hijo, el odioso Envenenador de Moscú, don Satanás de Rusia.
Especialidad del tirano! Meter miedo
Eso es aguaje de Putin
El sabe que lo tenemos tuche
Un solo paisito lo tiene en jaque ósea que deje de aguaje que las batallas se ganan es en el campo de batalla y ni con el paicito de Ucrania a podido