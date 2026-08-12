Irán dice que aún no logra su objetivo final en guerra con EU

TEHERAN.- El general de brigada Mohammad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe del CGRI, afirmó este miércoles a PBS que Irán no ha alcanzado su meta final en el conflicto con Estados Unidos y apuesta por una guerra de desgaste para lograr disuasión.
«Tenemos que lograr una capacidad de disuasión para que el enemigo nunca se atreva a atacarnos», dijo.
Aseguró que alargar el conflicto permitirá a sus fuerzas ganar experiencia y enviar el mensaje de que atacar a Irán «tendrá un coste».
TRUMP ARREMETE
El canciller Abbas Araghchi afirmó que Irán sorprendió al mundo al hacer frente a EE.UU. y al «régimen sionista» y forzar negociaciones.
Trump respondió calificando a Teherán de «negociadores retorcidos» que aceptan acuerdos y luego los niegan ante la prensa.
A los que defienden a iran están dando visas de trabajo para irse a trabajar en iran 🇮🇷 van a ganar 15 dollars la hora tres semanas de vacaciones pagadas seguro de salud y horas extra pagadas a tiempo y medio de salario acordado
Pero de que objetivo final hablan?
JA JA JA …mientras tato……DONALD TRUMP TANTA BABA QUE DEFECA Y SE ESCONDIO EN UN CARRITO DE COMIDA DE UN AVION…..JA JA JA
«negociadores retorcidos» que aceptan acuerdos y luego los niegan ante la prensa». Tienen décadas engañando a todo el mundo con ese método. Son delincuentes miserables por naturaleza.
Con cerdos no se negocia. El mundo agradecería la eliminación total de la basura ayantosa. (Y que me dejen las mujeres lindas e inteligentes a mí).
Y trump. Un santo?
Hace unos dias escribi el problema de tener una confrontacion entre dos malos, lamentablemente en este caso a cualquiera que se defienda se queda mal, porque ambos bandos son muy malos y al parecer torpes, Trump que no es lo peor se dejo arrastrar por Netanyaho que si es lo peor, iran e israel son imagen del maligno, estados unidos la potencia numero uno del mundo no debio dejarse influenciar por Israel.
Son puerkos cavernícolas fanáticos islámicos terroristas.
Pretenden tener bombas nucleares para dinamitar Israel y quieren que éste y EEUU los deje tranquilitos tenerlas. Ah, pechuses.
Trump debió desbaratarlos por completo. Luego será tarde y cuando esos locos prehistóricos se vean con fuerza ni el dyablo los aguantará. Arabia debe abrir los ojos.