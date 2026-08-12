Irán dice que aún no logra su objetivo final en guerra con EU

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TEHERAN.- El general de brigada Mohammad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe del CGRI, afirmó este miércoles a PBS que Irán no ha alcanzado su meta final en el conflicto con Estados Unidos y apuesta por una guerra de desgaste para lograr disuasión.

«Tenemos que lograr una capacidad de disuasión para que el enemigo nunca se atreva a atacarnos», dijo.

Aseguró que alargar el conflicto permitirá a sus fuerzas ganar experiencia y enviar el mensaje de que atacar a Irán «tendrá un coste».

TRUMP ARREMETE

El canciller Abbas Araghchi afirmó que Irán sorprendió al mundo al hacer frente a EE.UU. y al «régimen sionista» y forzar negociaciones.

Trump respondió calificando a Teherán de «negociadores retorcidos» que aceptan acuerdos y luego los niegan ante la prensa.