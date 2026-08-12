Onda y vaguada provocarán aguaceros este miércoles en RD

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SANTO DOMINGO.- Una onda tropical y una vaguada provocarán este miércoles aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en varias provincias de la República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias se registrarán desde las primeras horas de la mañana hasta el inicio de la noche y afectarán principalmente localidades del litoral caribeño, el noreste, la región del Cibao, el noroeste y la cordillera Central.

Entre las provincias con mayor incidencia de las precipitaciones figuran La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

El Indomet mantiene niveles de alerta meteorológica en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante el riesgo de inundaciones urbanas y recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.