En la República Dominicana no se podrá ver hoy el eclipse solar

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SANTO DOMINGO, 12 de agosto.- El eclipse solar de hoy no será visible desde la República Dominicana, ni siquiera de forma parcial significativa.

El fenómeno atravesará principalmente Groenlandia, Islandia, España, una parte de Portugal y Rusia. En el Caribe solo algunas zonas muy al norte podrán observar una pequeña fase parcial. Santo Domingo queda fuera de la zona de visibilidad.

Hoy, miércoles 12 de agosto, la Luna ocultará por completo el disco solar entre uno y dos minutos mientras su sombra cruza España desde Galicia hasta las Islas Baleares.

El fenómeno ha movilizado a miles de aficionados, científicos y turistas, que se han desplazado a la franja de totalidad para presenciar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.

Estas son las claves del eclipse total de Sol: El eclipse comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de 4 horas y media.

Miles de personas podrán observar el eclipse de forma parcial, mientras que la totalidad solo será visible desde una estrecha franja del territorio español.

La previsión meteorológica será determinante y la nubosidad parece que no dificultará la observación en casi ningún punto.

El Sol solo debe observarse con gafas homologadas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2, o filtros solares certificados.

Este será el primero de una serie de fenómenos astronómicos excepcionales que podrán observarse desde España en los años siguientes. Estas son las próximas citas:el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total de Sol y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular de Sol.