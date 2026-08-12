Fallece el exdiputado y dirigente político Andrés «Licho» Matos

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SANTO DOMINGO.- Falleció la madrugada de este miércoles el exdiputado, dirigente político y comunicador Andrés Matos, conocido popularmente como “Licho”, quien había sido ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

Matos desarrolló una amplia trayectoria en la política y las comunicaciones, vinculado inicialmente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), organizaciones en las que desempeñó diversas responsabilidades relacionadas con la comunicación política.

Ocupó la Secretaría Nacional de Comunicaciones del PRD y ejerció distintas funciones en la división de prensa del PRM, con una presencia particularmente activa en los procesos políticos y electorales de ambas organizaciones.

Durante muchos años estuvo estrechamente vinculado al expresidente Hipólito Mejía.

En el ámbito gubernamental, se desempeñó como director de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión de Deligne Ascención (2020-2024).

Mantuvo durante décadas una fuerte presencia política en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, donde desarrolló buena parte de su actividad partidaria y electoral.

Fue regidor y diputado por la Circunscripción 3 del Distrito Nacional, integrada por sectores como Villa Consuelo, Villa Juana, Capotillo, La Zurza, Las Cañitas, Simón Bolívar, Luperón, Gualey, Los Guandules, Las Ciénagas, Guachupita, María Auxiliadora, Villa María, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Espaillat.

Allegados informaron que sus honras fúnebres serán realizadas en la Funeraria Blandino, aunque hasta el momento no se ha informado el lugar ni la hora en que serán expuestos sus restos.