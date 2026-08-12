Aumentan en Haití los precios de los combustibles

El Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Marc-Elie Nelson, anunció ante la prensa la implementación de nuevas tarifas, en medio de un contexto global marcado por las tensiones en Oriente Medio.

Las autoridades dispusieron también adaptar los precios del transporte al aumento de carburantes como la gasolina, a 700 gourdes (5,35 dólares) y el diésel, a 770 gourdes (5,89).

Esta tabla del transporte público se debe a un ajuste necesario por las fluctuaciones en los precios de los productos petrolíferos, ya adelantados por una estadística inicial de tarifas publicada el 13 de julio, precisó Nelson.

Por su parte, el Secretario de Estado de Comunicación, Lucien Jura, estableció una relación directa entre esta decisión y la situación del mercado petrolero internacional.

Esta política -explicó- busca adaptarnos a los cambios del mercado mundial para anticipar posibles crisis, en lugar de esperar a que las situaciones empeoren.

El aumento en los costos –recordó- afecta los presupuestos familiares, en particular los de trabajadores, estudiantes y otros usuarios que dependen a diario del transporte público.

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