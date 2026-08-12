PRM ratifica a De los Santos y Pacheco para presidir Congreso 

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco para continuar al frente del Senado de la República y la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura.
En el caso del Senado, asumirá como vicepresidente Julio Fulcar y como secretarios Guillermo Lama y Aracelys Villanueva.
En la Cámara de Diputados se renueva el mismo bufete directivo, como vicepresidenta Dharuelly D´Aza y secretarios Eduviges Bautista y Emil Durán.
De igual forma, fue sometido a votación y aprobado de manera unánime la incorporación el año próximo de Alexis Victoria como presidente del Senado y Daniel Rivera como vicepresidente.
jt-am
Cuanto me alegro. Con esto van a bajar la comida y la gasolina.
El prm es una pandilla de ladrones corruptos indolentes criminales delincuentes
Dios mio,pero mi pais esta inservible,cuando damiselas y tan poco hombres
Pues a los llorones que se preparen porque el PRM seguirá en el gobierno con David Collado,no porque sea el mejor sino porque la oposición esta en muy malas condiciones con candidatos quemados y desfasados….Farmacia Mella!!!
Los prestamistas celebrando…
¡Se salvó el país!
Son los que garantizan la fiesta de préstamo de Luis Abinader, que siga la fiesta hasta el 2028. Pobre pueblo nos dejaran en 4 Block, todos los proyectos importantes perimen en el congreso pero las leyes que los favorecen las aprueban hasta de madrugada.
imaginate, dos… sellos gomígrafos… del narcoPRMismo… además, dos legisladores… ineptos, de los… que forman partes… de este fiasco… de gobierno… que, los que viene… del poder ejecutivo… no los leen… y el toque… del martillo… da su aprobación… de las catervas… de préstamos, los… cuales, en oposición… los criticaron tantos…
No escribas tanta basura, tu ni aquí vives, deja de asarar tanto y busca trabajo, por eso es que estamos desacreditado por gente como tu , vagos que viven de la ayuda del gobierno.
El misterioso consenso del PRM para sostener viviendo del Estado la voracidad de sus cúpulas, le cuesta al país decenas de miles de millones pesos al año, mediante la concesión de contratos, exoneración de impuestos y pagos de nóminas.
Cojollo
Ni me da frio ni me da calor
Como que me va a bajar mi factura electrica por esa vaina
Gran cosa
2 charlatanes para que sigan cogiendo lo suyo
Cojollo
Ladrones Ladrones Ladrones Ladrones. Pacheco, no está preso por Danilo Medina. El Cobrador, Tomas Castro
El Cobrador- Presidente- Ricardo Nieve Vice Tomás Castro procurador- Yadira Marte En migration- Alofoke canciller- Brayan Vargas en Education- El general Percival Fuerza Armada – Piro interior y policia-
Sigan con el gabinete, para sacar estos ladrones y poder arreglar nuestro pais 2028 el pueblo se levantará.