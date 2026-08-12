PRM ratifica a De los Santos y Pacheco para presidir Congreso 

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco para continuar al frente del Senado de la República y la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura.

En el caso del Senado, asumirá como vicepresidente Julio Fulcar y como secretarios Guillermo Lama y Aracelys Villanueva.

En la Cámara de Diputados se renueva el mismo bufete directivo, como vicepresidenta Dharuelly D´Aza y secretarios Eduviges Bautista y Emil Durán.

De igual forma, fue sometido a votación y aprobado de manera unánime la incorporación el año próximo de Alexis Victoria como presidente del Senado y Daniel Rivera como vicepresidente.

jt-am