Eclipse parcial de Sol acapara atención aficionados de Europa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MADRID.- Este miércoles 12 de agosto, al final de la tarde, el sol desaparecerá por completo durante unos minutos sobre España. En Francia, el eclipse también será parcialmente visible con gafas especiales.

El sol y la luna se encuentran de nuevo, y esta vez su danza tendrá lugar en Europa. Este 12 de agosto, la mitad norte de España tendrá el privilegio de presenciar un eclipse solar total.

El fenómeno genera gran expectativa: es el primer eclipse total visible en el continente europeo en 27 años y en la península ibérica en más de un siglo. Al anochecer, la luna pasará frente al sol y sumirá a los espectadores en la oscuridad total o parcial durante más de un minuto y medio, hasta 1 minuto y 48 segundos.

La franja de totalidad, la zona de sombra creada por la ocultación del sol por la luna donde se puede observar el eclipse total, de unos 250 km de ancho, cruzará el planeta de oeste a este a lo largo de más de 8.000 km. Aquí, cinco claves para presenciar este fascinante evento:

EN FRANCIA

En Francia, el eclipse no será total. El último eclipse solar total se remonta al 11 de agosto de 1999 y habrá que esperar hasta 2081 para revivir la experiencia, pero el espectáculo seguirá siendo excepcional.

El fenómeno será perceptible en todo el país al final de la tarde, como un crepúsculo anticipado, más o menos pronunciado según se esté en el sur o en el norte.

En Hendaya, la ciudad francesa mejor situada para observarlo, la ocultación alcanzará el 99,6%. Bayona, Tarbes y Pau también están entre las mejores opciones, con un 99,5% previsto. Desde París, se podrá ver cómo la luna cubre el 92,1% de la superficie del sol.

El punto máximo del eclipse parcial se producirá entre las 20:14 y las 20:30, según la ciudad. En el norte y el este se alcanzará un poco antes que en el suroeste.

En París, el eclipse comenzará a las 19:22. El máximo será a las 20:17. El sol se pondrá a las 21:10. Por tanto, el eclipse durará 1 hora y 48 minutos antes de la puesta de sol.

El sitio web eclipSEOP del Observatorio de París es la herramienta ideal para orientarse. Permite consultar con antelación qué ocurrirá desde cualquier lugar del mundo, incluida Francia. También ofrece geolocalización con información esencial: hora de inicio y fin del fenómeno, momento del máximo y porcentaje de ocultación.

ESPAÑA

El mejor lugar para presenciar el espectáculo será España. La zona de observación del eclipse abarca un amplio arco que bordea el Polo Norte, comenzando en la península rusa de Taimyr, en el norte de Siberia Central. Luego recorre la costa oriental de Groenlandia, atraviesa parte de Islandia, incluida su capital Reikiavik, antes de cruzar España y disiparse al sureste de las Islas Baleares.

El país será uno de los pocos lugares habitados del planeta que disfrutará de una parte tan extensa de la totalidad, algo que no ocurre desde 1905. En total, 13 de sus 17 comunidades autónomas y al menos 31 de sus 50 provincias están dentro de la franja de totalidad.

Según los cálculos astronómicos, el país no volverá a ser atravesado por una zona de ocultación similar hasta noviembre de 2180.

Ante la previsión de millones de visitantes, los precios del alojamiento en las principales ciudades españolas implicadas se han disparado. En algunas zonas, los hoteles llevan meses con todas las plazas reservadas.

En un fenómeno bastante inusual, el eclipse tendrá lugar a baja altitud, entre 10° y 15°, apenas por encima de la palma de la mano extendida sobre el horizonte, ya que la luna pasará frente al sol poco antes de la puesta. Esto ofrecerá imágenes espectaculares, pero obliga a encontrar un horizonte occidental despejado para apreciarlo plenamente.

En el punto máximo del eclipse, en Oviedo, Asturias, la altitud del sol será de tan solo 10,2°. Los expertos recomiendan elegir un lugar abierto, sin árboles, montañas o edificios que obstruyan la vista.

TODOS BAJO CRISTAL ISO

Dondequiera que esté, hay una regla que se aplica a todos con la misma urgencia: no se permite la observación sin equipo de seguridad. Las gafas utilizadas deben contar obligatoriamente con la certificación CE e ISO 12312-2:2015 y no presentar defectos ni arañazos.

El sol emite radiación infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) que puede dañar gravemente la retina en pocos segundos e incluso causar ceguera.

Las gafas deben usarse durante toda la observación. Solo pueden quitarse sin peligro durante el eclipse total, cuando la luna cubre completamente el sol. En cuanto aparezca el primer rayo de luz, el anillo de diamantes, deben volver a colocarse inmediatamente.

Del mismo modo, al usar binoculares, cámaras o telescopios, se deben colocar filtros solares homologados en las lentes. Nunca use gafas detrás del ocular de un telescopio, nunca observe el eclipse a través de su teléfono inteligente y nunca use gafas no homologadas. Las caretas de soldar, que algunos utilizan ante la escasez de gafas ISO 12312-2:2015, sirven para soldar, pero no para observar el sol.

CASI 2 HORAS DE ESPECTÁCULO

Si bien el momento más impresionante, el eclipse total, se concentrará en un promedio de 1 minuto y 30 segundos, con un máximo de 1 minuto y 48 segundos en Oviedo, el proceso completo durará casi dos horas, desde que la luna comienza a cubrir el disco solar hasta que se separa por completo.

Este acontecimiento es histórico para España, ya que marca el inicio de una serie de tres eclipses que cruzarán la península ibérica en los próximos tres años. Dos tendrán lugar en verano y uno en invierno.

Tras el eclipse total de este 12 de agosto de 2026, habrá un nuevo eclipse solar el 2 de agosto de 2027, que se distinguirá por su duración. Con una totalidad que podría superar los 6 minutos en algunas zonas, será uno de los más largos del siglo XXI. Una vez más, España será el único país europeo afectado por la trayectoria de la totalidad, en el extremo sur de la península, ya que este eclipse estará centrado casi por completo en el estrecho de Gibraltar.

Finalmente, el 26 de enero de 2028, la luna pasará frente al sol sin cubrirlo por completo, creando un delgado anillo de luz llamado «anillo de fuego». Este eclipse anular comenzará en el Pacífico ecuatorial, cruzará Sudamérica a través del Amazonas, luego el Atlántico, Portugal y, nuevamente, el sur de España, antes de finalizar su recorrido en la costa mediterránea.

Según expertos de la NASA, se necesitan en promedio 375 años para observar otro eclipse solar total o anular desde la misma ubicación. Por tanto, la trilogía que España está a punto de presenciar es un fenómeno extraordinariamente peculiar.