Gonzalo Castillo inicia el viernes en Azua un recorrido nacional

Castillo dijo este 10 de agosto del 2026 que su proyecto busca conectar nuevamente la política con las necesidades de los dominicanos.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial Gonzalo Castillo iniciará este viernes 14 de agosto un amplio recorrido por el territorio nacional, con el propósito de escuchar directamente a las comunidades, sumar nuevos sectores y fortalecer desde las provincias, municipios y distritos su proyecto político.

La jornada comenzará en la provincia Azua, donde Castillo visitará los municipios de Azua de Compostela, Sábana Yegua y Pueblo Viejo, en una agenda que marcará su regreso pleno al contacto directo con la población y el inicio de una serie de encuentros que se extenderán progresivamente por todo el país.

Durante el recorrido, el dirigente político tiene previsto caminar junto a las comunidades, reunirse con dirigentes locales y escuchar las inquietudes de representantes de los distintos sectores sociales y productivos de cada demarcación.

La agenda busca propiciar un acercamiento directo con la población y conocer de primera mano las necesidades y expectativas de los ciudadanos, como parte de la estrategia de consolidación de su proyecto presidencial.

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO POLÍTICO

El recorrido también tendrá como objetivo fortalecer las estructuras territoriales del proyecto mediante la incorporación de nuevos liderazgos y sectores, así como ampliar la presencia política de Castillo en las diferentes regiones del país.

La iniciativa contempla una agenda progresiva por provincias, municipios y distritos, con encuentros orientados a identificar las particularidades y principales preocupaciones de cada comunidad.

Castillo ha planteado que su proyecto busca recuperar la esperanza y conectar nuevamente la política con las necesidades cotidianas de los dominicanos.

Entre sus principales planteamientos figura el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las familias, expresado en su aspiración de que “haya un plato de comida en cada hogar, en las mañanas, al mediodía y en la noche”.

Con este recorrido, Gonzalo Castillo procura relanzar su presencia territorial y fortalecer las bases de una propuesta presidencial sustentada en el contacto directo con la ciudadanía.

an/am