Anuncian nuevo plan ‘SeNaSa Ultra’ con 800 servicios nuevos

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Santo Domingo, 11 ago (EFE).- El Seguro Nacional de Salud (Senasa) anunció este martes el lanzamiento de ‘SeNaSa Ultra’, un nuevo producto que pretende ofrecer una «cobertura más amplia» y una «experiencia elevada» para los afiliados que opten por este plan, que incorpora más de 800 servicios adicionales a los contemplados actualmente en el Plan de Servicios de Salud (PDSS).

El Plan Complementario SeNaSa Ultra ofrece cobertura de hasta cuatro millones de pesos anuales para servicios de alto costo así como de cirugía robótica en casos específicos, cobertura ambulatoria y de hospitalización al 100 %, sin límite, además de extraordinaria para servicios de terapias relacionados con el neurodesarrollo, detalló la entidad en un documento.

La entidad anunció que esta nuevo producto tendrá una «prima plana, sin recargo por edad», lo que permite acceder a las prestaciones del plan «sin que el costo aumente en función de la edad del afiliado».

Además, informó que Senasa también reforzó los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, de acuerdo con el nuevo Plan de Servicios de Salud (PDSS).

DOCE MIL PRESTADORAS DE SERVICIOS

Idicó que actualmente tiene a disposición de sus afiliados una red de aproximadamente doce mil prestadores de servicios de salud distribuidos en todo el territorio dominicano.

Con este lanzamiento, la entidad afirma iniciar una nueva etapa en su historia, «ampliando su propuesta de valor con beneficios que combinan mayor protección financiera, acceso a tecnología médica avanzada y una cobertura integral, lo que permite a la ARS responder a las expectativas del mercado asegurador con soluciones de salud cada vez más completas».

Este lanzamiento se realiza en el marco del 24.º aniversario de la institución, quien aseguró que este nuevo producto «reafirma la misión de SeNaSa de continuar construyendo un sistema de protección en salud más cercano, innovador y solidario, convencido de que brindar tranquilidad a las personas y sus familias refleja, cada día, el valor de estar seguros». EFE

pma