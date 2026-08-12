Izquierdo afirma que FP y PRM concentran la disputa electoral

José Augusto Izquierdo habló durante una entrevista este 11 de agosto del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y miembro de su Dirección Política, José Augusto Izquierdo, afirmó que el escenario electoral de 2028 apunta a una confrontación principalmente entre esa organización y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al tiempo que reclamó una representación de Santiago en la futura boleta presidencial opositora.

Durante una entrevista en el programa “Panorámica con Luciano Aybar”, Izquierdo analizó las perspectivas electorales de la FP, las posibles candidaturas de Leonel Fernández y Omar Fernández, eventuales alianzas opositoras y el desempeño del Congreso Nacional.

LEONEL U OMAR: “LO QUE QUIERO ES GANAR”

Al referirse a la candidatura presidencial de la FP, Izquierdo evitó respaldar anticipadamente a Leonel u Omar Fernández y sostuvo que la decisión debe basarse en las posibilidades reales de triunfo de cada uno.

“Omar conquista mucha gente que no está adentro de la Fuerza del Pueblo”, señaló, tras destacar que la organización cuenta con dos figuras con potencial electoral.

“Yo no estoy definido con nadie. Yo al final lo que quiero es ganar; si es con Omar que se gana, que sea Omar; si es con Leonel que se gana, que sea Leonel”, expresó.

Izquierdo planteó que la FP debería considerar una candidatura vicepresidencial de Santiago para fortalecer su presencia en la región Norte y acercarse a sectores empresariales y de clase media.

an/am