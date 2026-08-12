DGA decomisa 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores SD

Aduanas informó sobre la ocupación de estas mercancías este 11 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA), en coordinación con el Ministerio Público, decomisó un cargamento de mercancías que habría sido introducido de manera irregular al país durante un operativo realizado en el Puerto Multimodal Caucedo.

La operación evitó pérdidas fiscales estimadas en RD$42.2 millones por concepto de derechos e impuestos de importación, según informó la institución.

Durante la inspección de dos contenedores, los equipos de Inteligencia y Fiscalización de la DGA detectaron inconsistencias entre la mercancía físicamente encontrada y la documentación presentada ante las autoridades.

MÁS DE RD$42 MILLONES EN IMPUESTOS

El decomiso incluyó 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer, además de 961 televisores de diferentes marcas y tamaños.

Las autoridades indicaron que las inspecciones fueron realizadas conforme a los procedimientos establecidos en la legislación aduanera vigente.

De acuerdo con las estimaciones preliminares de la DGA, los derechos e impuestos correspondientes a las mercancías encontradas en uno de los contenedores ascienden a RD$32,179,370, mientras que en el segundo contenedor representan RD$10,075,483.26.

En conjunto, el monto de los tributos que se evitó pagar al Estado alcanza los RD$42,254,853.26.

OPERATIVO CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO

La acción contó con el respaldo del Ministerio Público, a través de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando (UNIP-ERCON), y permitió detectar un cargamento que, presuntamente, estaría vinculado a actividades de comercio ilícito antes de su ingreso al mercado nacional.

La DGA afirmó que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control, vigilancia e inteligencia para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal, prácticas que afectan la recaudación estatal y generan competencia desleal frente al comercio formal.

Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la supervisión de las operaciones de comercio exterior y perseguir las redes dedicadas a la introducción irregular de mercancías al territorio dominicano.

an/am