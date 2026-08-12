Senasa anuncia nuevo plan que ofrece 800 servicios adicionales

El Plan Complementario SeNaSa Ultra ofrece cobertura de hasta cuatro millones de pesos anuales para servicios de alto costo, así como cobertura de cirugía robótica en casos específicos.

También contempla cobertura ambulatoria y de hospitalización al 100 %, sin límite, además de una cobertura extraordinaria para servicios de terapias relacionados con el neurodesarrollo, detalló la entidad en un documento.

La entidad anunció que esta nuevo producto tendrá una «prima plana, sin recargo por edad», lo que permite acceder a las prestaciones del plan «sin que el costo aumente en función de la edad del afiliado».

REFORZADOS PLANES ESPECIAL, AVANZADO, MAXIMO Y PRIMIUM

Además, informó que junto a este lanzamiento, Senasa también reforzó los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, mejorando sus coberturas, de acuerdo con el nuevo Plan de Servicios de Salud (PDSS).

Senasa indicó que actualmente tiene a disposición de sus afiliados una red de aproximadamente doce mil prestadores de servicios de salud distribuidos en todo el territorio dominicano.

Con este lanzamiento, la entidad afirma iniciar una nueva etapa en su historia, «ampliando su propuesta de valor con beneficios que combinan mayor protección financiera, acceso a tecnología médica avanzada y una cobertura integral, lo que permite a la ARS responder a las expectativas del mercado asegurador con soluciones de salud cada vez más completas».

Este lanzamiento se realiza en el marco del 24.º aniversario de la institución, quien aseguró que este nuevo producto «reafirma la misión de SeNaSa de continuar construyendo un sistema de protección en salud más cercano, innovador y solidario, convencido de que brindar tranquilidad a las personas y sus familias refleja, cada día, el valor de estar seguros».

an/am