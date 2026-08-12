Ve deterioro de sector eléctrico falta de continuidad políticas

Bichara advirtió este 11 de agosto del 2026 que el déficit podría superar los US$2,000 millones al cierre del año.

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SANTO DOMINGO.– El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, atribuyó el deterioro del sector eléctrico a la falta de continuidad de las políticas públicas, aumento de las pérdidas e insuficiencia de inversiones para responder al crecimiento de la demanda.

Afirmó que la demanda eléctrica ronda los 4,300 megavatios, mientras las pérdidas superarían el 40 %. También estimó en cerca de US$1,000 millones el déficit financiero acumulado por el sector durante el primer semestre del año.

ADVIERTE SOBRE MAYOR DÉFICIT

Durante su participación en el programa Despierta RD, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que, de mantenerse la tendencia, el déficit podría superar los US$2,000 millones al cierre de 2026.

Sostuvo que esta situación limita la capacidad de las empresas distribuidoras para invertir en mantenimiento, ampliación de redes y modernización de la infraestructura.

“Bajo ese esquema de negocio es imposible que una empresa sea sostenible”, afirmó, tras señalar que buena parte de los recursos se destina a cubrir la diferencia entre la energía comprada y la cobrada.

PROPONE UN PLAN INTEGRAL

Bichara planteó un plan de largo plazo que incluya generación a menor costo, reducción de pérdidas, modernización de las redes de distribución y fortalecimiento de la transmisión.

Recordó que durante los gobiernos del PLD se impulsó una estrategia de diversificación de la matriz energética, cuyo principal componente fue la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

El exfuncionario consideró conveniente evaluar una eventual ampliación de Punta Catalina para aumentar la capacidad de generación.

Explicó que una nueva unidad podría aprovechar terrenos, redes, puerto y otras instalaciones existentes, lo que permitiría reducir los costos de construcción y contribuir a fortalecer el sistema eléctrico nacional.

an/am