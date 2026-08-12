Movimiento Izquierda Unida reafirma compromiso con Cuba

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Mejía habló este 11 de agosto del 2026.

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Santo Domingo, 12 ago (Prensa Latina) El Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana reafirmó su compromiso con la Revolución cubana y destacó la vigencia del legado político, ideológico, social y cultural del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En un mensaje enviado a René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, el secretario general del MIU, Miguel Mejía, resaltó que la figura del estadista trasciende las fronteras y mantiene actualidad en las luchas por la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.

«Hoy como ayer la figura del Comandante Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio y más allá, seguirá siendo motor y guía para todos los pueblos del mundo capaces de defender su independencia y paz en soberanía», afirmó Mejía.

El dirigente dominicano subrayó que el legado del estadista cubano mantiene viva la lucha por la autodeterminación y la dignidad de los pueblos frente a toda forma de opresión y agresión imperialista, colonialista y militarista.

En la misiva, Mejía lamentó que el MIU no pudiera participar en el I Coloquio Internacional «Fidel, legado y futuro», previsto en La Habana del 10 al 13 de agosto con motivo del centenario del natalicio del líder revolucionario.

El secretario general del MIU destacó la importancia de la conmemoración y expresó su reconocimiento a la organización del encuentro, al tiempo que auguró éxitos a una actividad que, a su juicio, constituirá un referente político, cultural e internacionalista.

La organización reiteró además su solidaridad con Cuba ante las actuales presiones y agresiones de Estados Unidos contra la isla y ratificó su compromiso con los ideales de José Martí y Fidel Castro.
jha/mpv

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Ramfis tru
Ramfis tru
45 minutos hace

Buenos miguelon te está cada día pareciendo un ratón 🐁. Sin ánimo de ofender parece que la muerte te wsta vigilando bien de cerca.Asi que si no te a preparado ve haciéndolo.

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