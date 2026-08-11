Fuerza del Pueblo denuncia colapso servicios de salud de RD

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SANTO DOMINGO.- Los servicios de salud en la República Dominicana se encuentran al borde del colapso, con pacientes que permanecen más de 30 días en espera de una cama en unidades de cuidados intensivos (UCI) por las precariedades que afectan a los centros hospitalarios del país, denunció el partido Fuerza del Pueblo (FP).

El doctor Ramón Alvarado, secretario de Salud de la organización, reveló en rueda de prensa que los pacientes atendidos en el piso por falta de espacio físico y camillas, personas en condiciones críticas sin la asistencia adecuada, así como carencia de equipos, medicamentos, insumos y espacios disponibles en cuidados intensivos.

Señaló que pacientes que han esperado largo tiempo para procedimientos quirúrgicos enfrentan la suspensión de sus cirugías aun después de estar preparados y haberse realizado los estudios y pruebas de laboratorio correspondientes, lo que los obliga posteriormente a repetir parte del proceso.

Dijo que estas situaciones ponen de manifiesto la falta de planificación y la incapacidad gerencial en la prestación de los servicios de salud, además del deterioro de infraestructuras hospitalarias, con filtraciones, problemas en techos, averías en redes eléctricas y generadores, deterioro de pisos y deficiencias en el suministro de agua.

CAOS EN EL MOSCOSO PUELLO

Sobre el Hospital Francisco Moscoso Puello, del Distrito Nacional, aseguró que en el área de emergencia se observan pacientes en condiciones delicadas en la sala de espera, algunos en el piso o sentados en sillas plásticas y otros recibiendo soluciones intravenosas de pie.

Agregó que ambulancias permanecen retenidas mientras esperan la liberación de camillas y que pacientes han permanecido más de 30 días a la espera de camas de cuidados intensivos, llegando al extremo de que algunos fallecen en la sala de emergencia sin haber sido formalmente ingresados.

VINICIO CALVENTI

Indicó que en el Vinicio Calventi, de Los Alcarrizos, existen dificultades por falta de espacio físico, retención de ambulancias, pasillos saturados y pacientes heridos o canalizados que permanecen sentados mientras esperan atención.

Denunció además falta de aire acondicionado en áreas de atención, situación que obliga a médicos y pacientes a utilizar abanicos para mitigar el calor, así como carencias de equipos como tomógrafos y ecocardiógrafos, escasez de sábanas, reactivos de laboratorio y otros insumos.

JAIME MOTA DE BARAHONA

Reveló que en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, Alvarado hay problemas de organización en la emergencia, falta de medicamentos, insumos y material gastable, dificultades eléctricas, climatización deficiente y limitaciones de espacio físico.

Añadió que el área de salud mental presenta problemas de ventilación y climatización, mientras que el laboratorio y el banco de sangre enfrentan carencias de insumos y reactivos. También denunció deficiencias en el mantenimiento del sistema de ósmosis utilizado para hemodiálisis, deterioro del piso de las áreas quirúrgicas y equipos de tomografía y rayos X fuera de servicio.

EXIGEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

Exigió al Gobierno ir en auxilio de los servicios de salud, al considerar que las condiciones denunciadas requieren respuestas inmediatas para garantizar una atención adecuada y oportuna a los pacientes.