Cámara de Diputados rinde honras fúnebres a Jorge Frías

El diputado Jorge Frías falleció el 7 de agosto del 2026, a los 67 años.

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SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados rindió este martes honras fúnebres al diputado Jorge Frías en el Salón de la Asamblea Nacional, donde legisladores, autoridades, familiares y colaboradores destacaron su trayectoria política, legislativa y comunitaria, así como su compromiso con las comunidades que representó.

Los restos del legislador fueron recibidos en el Congreso Nacional a las 11:00 de la mañana.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a legisladores de distintas bancadas y otras autoridades.

Pacheco recordó a Frías como un compañero, amigo y hermano, resaltando que dejó una huella imborrable por su entrega al servicio público.

“Jorge Frías no era para mí solo un diputado, un amigo, un hermano, sino una huella muy acentuada en nuestro espíritu”, expresó.

También destacó que el legislador dedicó gran parte de su vida al trabajo político y municipal, mantuvo una estrecha conexión con la ciudadanía y continuó participando en las comisiones parlamentarias incluso durante su enfermedad.

Por su parte, Ricardo de los Santos afirmó que Frías fue un dirigente formado en las bases, cercano a la gente y comprometido con sus raíces y con el bienestar de su comunidad.

GUARDIA DE HONOR Y DESPEDIDA

A las 11:30 de la mañana se realizó la primera guardia de honor, integrada por las principales autoridades del Congreso. Posteriormente participaron legisladores y voceros de las diferentes bancadas.

La ceremonia concluyó al mediodía con una última guardia de honor encabezada por Alfredo Pacheco y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Azay.

La salida del féretro estuvo acompañada por salvas de cañón, conforme al protocolo institucional.

Jorge Frías falleció el 7 de agosto, a los 67 años, en Cedimat. Era diputado del PRM por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este.

an/am