COLOMBIA: Supera el centenar cifra de muertos por terremoto

Más de 111 personas han fallecido y 87 han resultado heridas en Colombia tras ser golpeada por un terremoto de magnitud 7,4 y 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Ha tenido como epicentro San José del Palmar, un municipio junto a la costa del Pacifico, al noroeste del país, situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali.
El temblor se ha registrado alrededor de las 07:34, hora local. Cuando gran parte de Colombia se preparaba para acudir a sus trabajos o a la escuela, los ciudadanos han notado cómo el movimiento telúrico sacudía sus calles y edificios.
«El estallido ha sonado como una bomba», han narrado los vecinos a ¡las televisiones locales,.Hasta ahora, en el departamento de Risaralda se han registrado 42 fallecidos, siendo la región más afectada; Valle del Cauca contabiliza 27 muertos; en Manizales, en el departamento de Caldas, al menos tres; y en Quibdo, Chocó, se ha comunicado una víctima mortal.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que tomó posesión el pasado viernes, ha declarado emergencia nacional: «El Gobierno nacional ha desplegado todas sus capacidades para proteger vidas, ayudar a las comunidades afectadas y proporcionar asistencia allí donde sea necesaria», ha declarado durante un mensaje a la nación. «La primera prioridad es rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros».
UN TERREMOTO «PARALIZADOR»
«Nos quedamos paralizados, no nos podíamos mover, con los dos bebés en brazos», ha narrado Santiago Uribe, periodista colombiano. Algo similar describe Ana María Tabares, una vecina de Pueblo Tapao, en Quindío: «Yo me desmayé, las piernas no me daban. Hubo un familiar que me consiguió reanimar. Gracias a Dios estamos en el campo», nos cuenta.
Las zonas más afectadas de este seísmo se encuentran dentro del eje cafetero, una región geográfica, que incluye los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, zonas de gran tradición cafetera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A pesar de que el país ha adaptado sus edificaciones para este tipo de movimientos sísmicos gracias a un cambio de legislación, las autoridades han reportado más de 60 edificaciones colapsadas: «Hasta ahora, contabilizamos 10 estructuras dañadas en el departamento de Choco, 12 en Caldas, 15 en Risaralda, 14 en Valle del Cauca y 12 en Quindío», ha detallado Gabriel Camero, vicepresidente de Cruz Roja Colombia.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas y capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones han sufrido daños en su estructura y algunas se han derrumbado parcialmente. Se trata de una ciudad muy turística y la más poblada de la región del eje cafetero. En Manizales, una de las torres de su catedral ha sufrido graves daños.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que, de momento, «no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios», informa EFE.
La gobernadora del estado de Chocó, donde se encuentra el San José del Palmar, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado en un mensaje publicado en X que se han registrado heridos e importantes desperfectos en edificaciones. «Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó.
NOS PREOCUPAN LAS RÉPLICAS
Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial», reza el mensaje que ha publicado en redes sociales.
De la Espriella ha anunciado a través de sus redes sociales que su administración ha ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de daños.
El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado que el seísmo poseía una magnitud 7,4 en la escala de Richter, a pesar de que al inicio del suceso la institución había establecido 6,6.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirma que ha recibido informes de nueve departamentos y de las 32 capitales departamentales donde se ha sentido el movimiento telúrico.La Autoridad de Aviación de Colombia ha reportado daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
vetes, cerebro e’ culebra… a reclamar documentos… de identidad… en tu origen, el cual… niega serlo… porque, en haití… no se la dan… tiene r. d. que… cargar con esa situación… cabeza e’ jaiba…
SE ME HACE DIFÍCIL NO SEGUIR PIDIENDO DEPORTACIONES MASIVAS ANTE LAS GRANDES Y EXAGERADAS MENTIRAS DE ESTE PERSONAJE, CON ESO DEMUESTRA LO FARSANTE QUE ES Y FUE QUIEN ME DESPERTÓ CON RESPECTO A LOS HAITIANOS CUANDO YO ERA MUCHO MAS MODERADO HASTA QUE COMENCÉ A VER LAS MENTIRAS QUE ESTE TIPO Y MUCHOS HAITIANOS ESCRIBEN, 1RA. MENTIRA, EN LOS AÑOS 30 AQUI NO HABÍAN NI 20 MIL EXTRANJEROS INCLUYENDO LOS DE TODAS LAS EMBAJADAS Y COMERCIANTES, 2DA.NUNCA HAN HABIDO 9 MILLONES DE EXTRANJEROS DE NINGUN PAIS DEL MUNDO AL MISMO TIEMPO EN REPÚBLICA DOMINICANA Y LA 3RA. Y MENTIRA QUE… Leer mas »
Lambe kuulooo
Debieron fusilarte a times Buena lacra
Don crapula es dear Colombia la tragedies no fuel en Haiti. Senior service y que no quedara uno. Perot es Colombia more entre Haiti CARA DE VAGINA CON PELO
Haitiano ridículo: La droga te fundió el cerebro, y falsifica más números que una rifa de callejón
A LOS FANATICOS RELIGIOSOS. LOS TERREMOTOS, MAREOMOTOS, ERUPCCIONES VOLCANICAS, CONGELAMIENTO, PANGEA, HURACANES, METEORITOS, SEQUIAS, DESAPARICIONES Y EXTINCIONES MASIVAS….VIENEN OCURRIENDO POR MILLONES Y MILLONES AŇOS ANTES DE QUE USTEDES SE INVENTARAN SUS RELIGIONES Y DE QUE APARECIERA EL HUMANO EN ESTE PLANETA. ESTUDIEN LA GEOCRONOLOGIA. O SEA, EL ESTUDIO DE LA EDAD DE LA TIERRA. NO SEAN BOBOS.
FALTA DE NEURONA QUIEN CREO EL FIRMAMENTO LOS OCEANOS LOS SERES HUMANOS ETC ME PUEDES CONTESTAR?
CUANDO TU ME PRESENTES EN TIEMPO REAL Y EN VIVO A TU DIOS TE CONSTESTARE PUES TAL PARECE QUE TU SOLO LEES LOS CUENTO Y FABULAS…..HOY EN DIAN ESTA MAS QUE COMPROBADO COMO SE FORMAN LOS PLANETAS, LOS SOLES, LAS GALAXIAS…ETC ETC ETC…..
EXACTO ENTONCES CUANDO VAS A SEGUIR SIENDO TAN INCOHERENTE HOY DICES ESTO DE LOS PARANOICOS Y MAÑANA TE INVENTAS EL HARP DE QUE EEUU ES QUE CAUSA TERREMOTOS CON EL HARP, CUANDO VAS A DEJAR DE CONTRADECIRTE
NO SE SI TE ESTAS AUTO CONFUNDIENDO PERO TE RETO A QUE DEMUESTRES CON DATOS EN QUE MOMENTO, LUGAR O CIRCUNSTANCIA HAYA YO DICHO ALGO QUE AIRME DE QUE LOS TERREMOTOS SON CAUSADOS POR NINGUN HARP. TE ESTAS COMIENDO UN SURULLO CREYENDO QUE ES UN CHULITO…ESTOY ESPERANDO A QUE TRAIGAS A TU DIOS EN VIVO Y EN DIRECTO…….CRO-MAGNON CAVERNICOLA.
CORRIJO…HAARP O SEA (High-frequency Active Auroral Research Program)
Dios es un asesino
VAMOS HABER SI CONSEGUIMOS UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE HAGA UN MARATÓN POR NUESTROS HERMANOS COLOMBIANOS PARA DONAR LOS QUE PUEDAN MEDICAMENTOS, ROPA, ALIMENTOS COMO LO HICIMOS POR VENEZUELA Y POR HAITÍ, AHORA CON COLOMBIA.
GUAIDA ESO CUAITO PA CUANDO CAIGAN AQUI CON TO ESO EDICIFIOS MAI JECHO EN UNA ISLA LLENA DE MONOS QUE NO CREEMO QUE ESO E PROGRESO.
ten cuidado… con los monos… por si acaso, el… haitiano se sienta… ofendido… saco e’ mi er da…
Es momento de solidaridad y de unión en las ideas , dejar atrás la política y pensar solo en el bienestar de los hermanos colombianos
DIOS BENDIGA Y REDIMA AL HERMANO PUEBLO COLOMBIANO
PREGUNTA: ¿Dirá el comunista Miguelucho Espaillat que lo hizo el HAARP?…¿O un Galipote?…¿O un Bacá?…¿O una Ciguapa?
Son hechos que debemos lamentar, sin importar la geografía donde ocurran; pero también debemos aprender de ellos. Con el doble terremoto ocurrido en Venezuela tuvimos la oportunidad de ver a muchos influencer colombianos decir que los edificios en Venezuela habían colapsado por culpa de Hugo Chavez, Nicolas Maduro y el chavismo. Ahora tenemos la desafortunada oportunidad de ver que con solo uno, los edificios en Colombia igualmente
Colapsan, y dado esto, aprovechamos para preguntar a esos influencer y otras personas que los secundaron: Será que Hugo Chavez, Nicolás Maduro y el Chavismo tendrán algo que ver con la construcción de esas edificaciones?
Olvidaron que la naturaleza no guarda nombre, ni número telefónicos; no sabe de ideologías, ni recibe sobornos. Hoy, hacen lo que mejor saben: Esconderse o salir como el camaleón, con otra cara y otros colores.
Mi hermano,los influencer, es un término de moda, mayoría de ellos son iletrados.
Una parte de la sociedad iletrada lo acepta como sabiologos, realmente son **** lo gos, que no bien escriben no nombre correctamente
Caramba, la dictadura Trumpista y su narcoimperio le impusieron un megafraude a los colombianos, con un mardito loco facista dizque presidentucho, para salir del mejor gobierno que historicamente ha tenido esa nación, que ha sido el Presidente Gustavo Petro. Y desde el 1er día hasta la madre naturaleza está rebelde contra ese canalla, derechista bandido y comegente, llamado De la Espriella. A quién le echará la culpa ese tiesto de loco???
Señores,, cuándo el señor presidente,, expresa,, que él país as CAMBIADO,, YO PREGUNTO,, en que señores,, SI TENEMOS un retroceso en todos los órdenes,, sea la triste realidad de un país diriqido por ñame..
Poco está pasando con la desigualdad que hay en el mundo, esos son principios de dolores de cabeza como dice la palabra de Dios.
Que el señor,, PROTEJAS LAS HUMANIDAD,, Hay mi señores,, ya prequnto,, de mí querido santo domingo,, con esas torres llamado neu York pequeño,, que el señor nos PROTEJAS…
Tarupido
Por la maldad de hombre,la tierra ya grita por todos los lados. Dios mío.
Bueno, eso de estar construyendo torres van a tener que estudiarlo. La mayor cantidad de muertos ocurren con los derrumbes de esas edificaciones.
POR IDIOTAS HIJOS DE L A GRAN P U TA COMO TU ES QUE HAY TANTA IGNORANCIA. MA L DITO TROGLODITAS…ESTUDIEN CIENCIAS PARA QUE DEJEN LA IGNORANCIA.
CAVERNICOLA CIBERNETICO….QUE TIENEN QUE VER TU ESTUPIDAS CREENCIAS CON UN TERREMOTO????
Que lamentable forma, la que tiene el TODOPODEROS de hacer llegar el karma por el CRASO YERRO de elegir a un FACINEROSO de la extrema derecha a mal dirigir un país de gente valiosa como lo es Colombia.
LA REVOLUCION SIGUE.
No es positivo para el nuevo gobierno ni para la población en general estamos con nuestro hermanos colombianos en éste difícil momento
Acabo de recibir fotos e informaciones del sismo en Colombia. Estamos en oracion por la hermana Republica de Colombia. Me informan que las ciudades de Pereyra y Manizales son las mas afectadas.
Dios los proteja.
O SEA…CARNE CON IPHONE….QUE PRIMERO EL TRANCAZO Y LUEGO LA PROTECCION?
POR IDIOTAS HIJOS DE L A GRAN PU TA COMO TU ES QUE HAY TANTA IGNORANCIA. MA L DITO TROGLODITAS…ESTUDIEN CIENCIAS PARA QUE DEJEN LA IGNORANCIA.
CAVERNICOLA CIBERNETICO
Sigan asi Los Ateos, dios bendiga y proteja la HUMANIDAD
okay TRUKUTRU