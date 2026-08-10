COLOMBIA: Supera el centenar cifra de muertos por terremoto

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Más de 111 personas han fallecido y 87 han resultado heridas en Colombia tras ser golpeada por un terremoto de magnitud 7,4 y 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ha tenido como epicentro San José del Palmar, un municipio junto a la costa del Pacifico, al noroeste del país, situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali. El temblor se ha registrado alrededor de las 07:34, hora local. Cuando gran parte de Colombia se preparaba para acudir a sus trabajos o a la escuela, los ciudadanos han notado cómo el movimiento telúrico sacudía sus calles y edificios. «El estallido ha sonado como una bomba», han narrado los vecinos a ¡las televisiones locales,.Hasta ahora, en el departamento de Risaralda se han registrado 42 fallecidos, siendo la región más afectada; Valle del Cauca contabiliza 27 muertos; en Manizales, en el departamento de Caldas, al menos tres; y en Quibdo, Chocó, se ha comunicado una víctima mortal. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que tomó posesión el pasado viernes, ha declarado emergencia nacional: «El Gobierno nacional ha desplegado todas sus capacidades para proteger vidas, ayudar a las comunidades afectadas y proporcionar asistencia allí donde sea necesaria», ha declarado durante un mensaje a la nación. «La primera prioridad es rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros». UN TERREMOTO «PARALIZADOR» «Nos quedamos paralizados, no nos podíamos mover, con los dos bebés en brazos», ha narrado Santiago Uribe, periodista colombiano. Algo similar describe Ana María Tabares, una vecina de Pueblo Tapao, en Quindío: «Yo me desmayé, las piernas no me daban. Hubo un familiar que me consiguió reanimar. Gracias a Dios estamos en el campo», nos cuenta.

Las zonas más afectadas de este seísmo se encuentran dentro del eje cafetero, una región geográfica, que incluye los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, zonas de gran tradición cafetera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A pesar de que el país ha adaptado sus edificaciones para este tipo de movimientos sísmicos gracias a un cambio de legislación, las autoridades han reportado más de 60 edificaciones colapsadas: «Hasta ahora, contabilizamos 10 estructuras dañadas en el departamento de Choco, 12 en Caldas, 15 en Risaralda, 14 en Valle del Cauca y 12 en Quindío», ha detallado Gabriel Camero, vicepresidente de Cruz Roja Colombia.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas y capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones han sufrido daños en su estructura y algunas se han derrumbado parcialmente. Se trata de una ciudad muy turística y la más poblada de la región del eje cafetero. En Manizales, una de las torres de su catedral ha sufrido graves daños.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, ciudad del Valle del Cauca, ha confirmado que en varias de las edificaciones que han quedado colapsadas tenían a personas atrapadas en su interior: «La ciudad ha solicitado equipos de Bogotá y Medellín para ayudar en las labores de rescate», ha añadido. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que, de momento, «no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios», informa EFE. La gobernadora del estado de Chocó, donde se encuentra el San José del Palmar, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado en un mensaje publicado en X que se han registrado heridos e importantes desperfectos en edificaciones. «Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. NOS PREOCUPAN LAS RÉPLICAS Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial», reza el mensaje que ha publicado en redes sociales. De la Espriella ha anunciado a través de sus redes sociales que su administración ha ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de daños. El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado que el seísmo poseía una magnitud 7,4 en la escala de Richter, a pesar de que al inicio del suceso la institución había establecido 6,6. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirma que ha recibido informes de nueve departamentos y de las 32 capitales departamentales donde se ha sentido el movimiento telúrico.La Autoridad de Aviación de Colombia ha reportado daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

sp-am