Miles de dominicanos vitorean a los medallistas de los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.– Miles de dominicanos salieron a las calles de Santo Domingo a recibir y vitorear a los atletas que representaron al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los cuales éstos tuvieron una actuación histórica con 150 medallas.

La caravana partió alrededor de las 3:00 de la tarde desde las inmediaciones del Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y recorrió importantes arterias de la capital, entre ellas las avenidas John F. Kennedy, Máximo Gómez, Tunti Cáceres, Moca, Nicolás de Ovando, Duarte, Diego Velásquez y Josefa Brea.

El recorrido continuó por las calles Francisco Henríquez y Carvajal, Mercedes y Piña, hasta concluir en la avenida George Washington, específicamente en el Parque Eugenio María de Hostos, donde se desarrolló una celebración artística para cerrar la jornada.

Con banderas en las manos y expresiones de orgullo, familias enteras se congregaron en vías de la capital donde saludaron a los medallistas, entrenadores y técnicos que protagonizaron una de las actuaciones más destacadas del deporte nacional.

RD CERRO PARTICIPACION CON 150 MEDALLAS

Atletas en la caravan

La República Dominicana cerró su participación con 46 medallas de oro, 37 de plata y 67 de bronce, para un total de 150 preseas, resultado que marca la mejor actuación del país en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El logro tuvo un significado especial al producirse como nación anfitriona, en la tercera ocasión en que República Dominicana organiza estos juegos, después de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó el recorrido junto a viceministros, directores generales y otros funcionarios del sector deportivo, además de los atletas medallistas, entrenadores y miembros de los equipos técnicos.

La logística y seguridad vial estuvieron bajo la responsabilidad de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes acompañaron la caravana y orientaron a los ciudadanos para facilitar el desplazamiento vehicular durante el recorrido.

JORNADA CONCLUYE CON ESPECTACULO ARTISTICO

La jornada concluyó con un espectáculo musical protagonizado por los merengueros Toño Rosario, Sergio Vargas y Fernando Villalona, el urbano Bullin 47 y el salsero Yiyo Sarante.

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