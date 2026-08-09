Rusia lanza un ataque masivo contra sistema energía de Odesa

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MOSCU 9 Ago.- El Ejército ruso ha lanzado un ataque masivo contra el sistema energético de la región ucraniana de Odesa que por ahora se ha saldado con 13 heridos, entre ellos uno grave, y un corte eléctrico casi total que se ha ido resolviendo paulatinamente en las últimas horas.

Las Fuerzas Armadas rusas, reza el comunicado militar del Ministerio de Defensa de Rusia, lanzaron esta tarde «un ataque aéreo combinado contra la central termoeléctrica de Odesa y siete subestaciones eléctricas», a saber, en Usatove, Tsentropolit, Artsikh, Novoodesskaya, Mayaki, Belgorod-Dnistrovskyi y Karolino-Bugaz.

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ha denunciado un «ataque brutal» que además ha dañado «edificios residenciales y el puerto» de la capital homónima de la región. El responsable local ucraniano, Oleg Kiper, ha confirmado los 13 heridos, entre ellos seis hospitalizados y uno con pronóstico grave.

of-am