Israel rechaza plan de 15 puntos para Gaza impulsado por EEUU

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TEL AVIV 9 Ago.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha afirmado que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmado por completo.

«Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo ‘desarme de Hamás’, me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas», ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales.

El primer ministro israelí ha afirmado que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. «Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas», ha argüido.

«La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses», ha expresado, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las «amenazas» existentes contra Israel y sus ciudadanos.

Asimismo, Netanyahu ha reiterado que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. «Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán'», ha señalado, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

«UN GRAN APRECIO POR TRUMP»

El primer ministro israelí ha afirmado que siente «un gran aprecio» por Trump. «Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar nuevamente: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares», ha sentenciado.

Así, ha reiterado que harán «todo lo necesario» para garantizar la seguridad de Israel y eso es algo que ha demostrado «una y otra vez»: con la entrada en Rafá en el enclave palestino, con el control del corredor de Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre Gaza y Egipto, o cuando sus fuerzas entraron en Líbano y pudieron eliminar al jefe del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá.

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