RD recibió US$7,316 millones en remesas en enero y julio 2026

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana recibió 7,316.4 millones de dólares en remesas durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 6.4 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

El Banco Central (BCRD) detalló en un comunicado que solo en julio las remesas alcanzaron 1.097 millones de dólares, 49.3 millones más que en el mismo mes de 2025, para un crecimiento interanual del 4.7 %.

Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de las mismas en julio, con 814.7 millones de dólares, equivalentes al 81.4 % del total, debido principalmente a las transferencias realizadas por dominicanos residentes en ese país.

El BCRD vinculó este desempeño con la evolución de la economía estadounidense, particularmente con la actividad del sector servicios, donde trabaja una proporción importante de la población dominicana residente en Estados Unidos.

España se mantuvo como el segundo país de origen de las remesas recibidas por República Dominicana, con 65.9 millones de dólares en julio, equivalentes al 6.6 % del total.

Le siguieron Italia, con el 1.4 %, y Haití y Suiza, con un 1.2 % cada uno. El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.