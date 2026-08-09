RD recibió US$7,316 millones en remesas en enero y julio 2026

SANTO DOMINGO.- República Dominicana recibió 7,316.4 millones de dólares en remesas durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 6.4 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
El Banco Central (BCRD) detalló en un comunicado que solo en julio las remesas alcanzaron 1.097 millones de dólares, 49.3 millones más que en el mismo mes de 2025, para un crecimiento interanual del 4.7 %.
Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de las mismas en julio, con 814.7 millones de dólares, equivalentes al 81.4 % del total, debido principalmente a las transferencias realizadas por dominicanos residentes en ese país.
El BCRD vinculó este desempeño con la evolución de la economía estadounidense, particularmente con la actividad del sector servicios, donde trabaja una proporción importante de la población dominicana residente en Estados Unidos.
España se mantuvo como el segundo país de origen de las remesas recibidas por República Dominicana, con 65.9 millones de dólares en julio, equivalentes al 6.6 % del total.
Le siguieron Italia, con el 1.4 %, y Haití y Suiza, con un 1.2 % cada uno. El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.
los dominicanos nos creemos que las remesas son un triunfo un merito y son el reflejo de la situacion dificil en que se encuentra nuestro pais, la gente emigra para ayudar a la familia. ademas no da risa que se vayan a estados unidos, porque ahi tienen que trabajar como bestias, lo dicen los mismos que tienen que romérse el lomo para mandar unos pesos para aca
De eso millones de dolares sabe ud cuanto le toca al gobierno dominicano !
Por ejemplo si en nueva york tu envia $100 dolares ud tiene que pagar el 10 por ciento de 100 un 5 /0 /0 para las empress o companies de nueva y otro 5 0/0 para los funcionarios del Banco central
Y Banco le paga a la compania de envio y 1 .5 0/0
Narco Miseria PRMierdista.
#FuckPRMierrda
GRAN COSA, UN HUEVO CUESTA ENTRE 8 Y 12 PESOS Y GRINGO !!!
Esos pobres infelices en esos países, especialmente en Estados Unidos, con dos y tres trabajos para poder sobrevivir y enviar dos pesos a los hijos, esposas y/o esposos y padres. Se tienen que levantar a la 6 de la mañanas para entrar al primer trabajo, y llegan a la casa a las 10 y 11 de la noche para preparar la comida del día siguiente, si no es que la tienen en el refrigerador para ir calentando.
Cuando terminan en sus países,
ya es para morirse, porque no les sirve ningún hueso. Recuerden, que en estos tiempo, es raro aquel que no tenga un pariente en Estados Unidos, y son ellos los que traen esa realidad. La buena vida la viven los que nunca han viajado y se sientan a escuchar los cuentos de jodedores que al final terminan muertos, presos o deportados.
Yo me levantaba a las 3 de la mañana y ya a las cinco estaba montado en mi. Camión , para comenzar a repartir mercancías en pueblos de Up State, New York , tronara, nevara, o lloviera o hiciera vientos.!
Es que en Rd la gente se esta cayendo a pedazos. Los supermercados a cualquiera le baja la presión,