Ratifican llamado a huelga en zonas de la provincia Espaillat

ESPAILLAT, República Dominicana.- El movimiento popular Los Peregrinos de Moca y el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) ratificaron su llamado a huelga para eeste lunes 10 de agosto en los municipios de Moca, San Víctor y otras comunidades de esta provincia.
Durante una rueda de prensa, dirigentes de estas entidades señalaron que la jornada de protesta se mantiene debido a la falta de respuesta de las autoridades a obras de desarrollo que, según afirmaron, los residentes de la provincia reclaman desde hace varios años.
Entre ellas figuran la construcción del hospital municipal, el remozamiento y equipamiento de las policlínicas de la zona, la construcción de la carretera de Los Rieles, tendido eléctrico para las comunidades Los 21 y El Catey, suministro de agua potable y medidas para enfrentar el alto costo de la vida.
Asimismo, el asfaltado de carreteras y caminos vecinales en Monte de la Jagua, Bonagua, Soledad, Zafarraya y El Mogote, la construcción de los puentes sobre San Francisco Abajo y El Algarrobo y la terminación de centros escolares cuyos trabajos están paralizados.
sp-am
FLUP? Que progreso? Esa rutina de hacer huelga ciudadana es signo de atraso, para eso existe la comunicación y el cabildeo. Eso de huelga en ese nivel, denota ignorancia y muy baja educación. Es tiempo de que cambien ese método de los setentas y lo cambien por uno mas civilizados. Cuales viejos están ahi enseñándole al joven de hoy métodos de antaño? Increíble!
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