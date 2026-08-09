Omar plantea alianza FP-PLD para las elecciones del 2028

Omar durante un encuentro con comunicadores este 7 de agosto del 2026 en Santiago.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO.- El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, consideró necesaria una alianza entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a las elecciones de 2028, al tiempo que afirmó que sus eventuales aspiraciones presidenciales quedarán en manos del presidente de su organización, Leonel Fernández.

El legislador sostuvo que las relaciones entre ambas fuerzas opositoras no son peores que hace cuatro años y llamó a sus dirigentes a identificar los puntos que los unen y dejar de lado las diferencias.

“Soy de los que creo, y no lo oculto, que es necesaria una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo”, afirmó durante un encuentro con periodistas y comunicadores de Santiago.

Fernández recordó que en las pasadas elecciones fue electo senador en la boleta del PLD, con más de 80,000 votos, y aseguró que mantiene buenas relaciones con Danilo Medina y Gonzalo Castillo, quienes, dijo, le ofrecieron su respaldo en su momento.

ALOFOQUE Y LAS NUEVAS FIGURAS

El senador advirtió que no debe subestimarse el impacto electoral de nuevos actores políticos, como el influencer Santiago Matías (Alofoke), debido a su posicionamiento en las encuestas y su capacidad de atraer intención de voto.

Señaló que la aversión hacia los partidos políticos continúa creciendo, aunque reconoció que las organizaciones siguen siendo fundamentales para la movilización electoral.

ASPIRACIONES Y LEONEL FERNÁNDEZ

Sobre sus posibles aspiraciones presidenciales, Omar Fernández dijo que cualquier decisión será comunicada oportunamente por Leonel Fernández.

“Él es mi líder, mi presidente, pero antes que nada es mi papá y yo su hijo”, expresó.

El senador también defendió la coexistencia entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, y consideró que el periodismo de investigación mantiene vigencia y credibilidad.

Sobre el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, sostuvo que cada país tiene realidades distintas y que las decisiones de Estado requieren asumir costos políticos cuando sean necesarias para alcanzar objetivos de largo plazo.

an/am