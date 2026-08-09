Omar plantea alianza FP-PLD para las elecciones del 2028

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Omar durante un encuentro con comunicadores este 7 de agosto del 2026 en Santiago.

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SANTIAGO.- El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, consideró necesaria una alianza entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a las elecciones de 2028, al tiempo que afirmó que sus eventuales aspiraciones presidenciales quedarán en manos del presidente de su organización, Leonel Fernández.

El legislador sostuvo que las relaciones entre ambas fuerzas opositoras no son peores que hace cuatro años y llamó a sus dirigentes a identificar los puntos que los unen y dejar de lado las diferencias.

“Soy de los que creo, y no lo oculto, que es necesaria una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo”, afirmó durante un encuentro con periodistas y comunicadores de Santiago.

Fernández recordó que en las pasadas elecciones fue electo senador en la boleta del PLD, con más de 80,000 votos, y aseguró que mantiene buenas relaciones con Danilo Medina y Gonzalo Castillo, quienes, dijo, le ofrecieron su respaldo en su momento.

ALOFOQUE Y LAS NUEVAS FIGURAS

El senador advirtió que no debe subestimarse el impacto electoral de nuevos actores políticos, como el influencer Santiago Matías (Alofoke), debido a su posicionamiento en las encuestas y su capacidad de atraer intención de voto.

Señaló que la aversión hacia los partidos políticos continúa creciendo, aunque reconoció que las organizaciones siguen siendo fundamentales para la movilización electoral.

ASPIRACIONES Y LEONEL FERNÁNDEZ

Sobre sus posibles aspiraciones presidenciales, Omar Fernández dijo que cualquier decisión será comunicada oportunamente por Leonel Fernández.

“Él es mi líder, mi presidente, pero antes que nada es mi papá y yo su hijo”, expresó.

El senador también defendió la coexistencia entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, y consideró que el periodismo de investigación mantiene vigencia y credibilidad.

Sobre el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, sostuvo que cada país tiene realidades distintas y que las decisiones de Estado requieren asumir costos políticos cuando sean necesarias para alcanzar objetivos de largo plazo.

an/am

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AMO A EEUU
AMO A EEUU
35 minutos hace

Ni PRM ni ninguno de los «comesolo». Es hora de que surja una 4ta fuerza de verdad. Oí que por ahí viene tronando TOMÁS CASTRO, con un tremendo proyecto político.

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sam
sam
1 hora hace

Ta. Loco

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Rafi
Rafi
2 horas hace

Omar tu tiene que apoyar a santiago Matías. De no hacerlo te veré pidiendo limosna en la duarte con paris

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El Marrón
El Marrón
3 horas hace

No se por qué me acordé de la frase «Pedir Cacao»

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antonio
antonio
4 horas hace

se pego un tiro en un pie!!! acaba de admitir que los numeros no le dan a ninguno de los dos!!!

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PERLA
PERLA
5 horas hace

TODOS JUNTOS COMO DELINCUENTES. ESTE PAIS SE JODIO. SANTIAGO MATIA, SERA LA OPCION POR LO QUE VEO

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ELVIA
ELVIA
5 horas hace

Ni lo sueñes; hasta q no saquen a DANILO del PLD eso no
pasara. Prefiere que el pais se caiga a pedazos antes de dar paso a LEONEL.

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butifar co
butifar co
7 horas hace

Este chopo y el papa, no van a ningun lado ni que se alien con el mismo Diablo.

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Juan
Juan
7 horas hace

Los dominicanos se quejan de los políticos. Pero siempre viven turnandolo. Porque no votan por los partidos pequeños.

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Oh Boy!
Oh Boy!
7 horas hace

Después de lo que Leonel le hizo a Danilo y luego al PLD, creo que la única manera de eso funcionar es si Leonel renuncia a sus aspiraciones y cede la candidatura a Omar. Aunque esos partidos compartan sus historia con su líder fundador, las heridas que el egocentrista Leonel le causó son profunda. Pero ambos todavía deben pedirle perdón a la nación por el desfalco al estado.

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
6 horas hace
Responder a  Oh Boy!

…»Y Ni Así, Comoquiera «Perderán» Esos Gatos de la Oposición, Por Eso Están Preocupados «Maullando» Esos Gatos» !!!..

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Elpatriota
Elpatriota
7 horas hace

Omar plantea una alianza, pero yo apostaría un peso a una morisqueta a que ellos no declinarían en sus aspiraciones presidenciales y apoyar al PENCO MAYOR Gonzalo Castillo 🤔🤔

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Yesica
Yesica
9 horas hace

Los PRM entre la pared y la espada,los números no les dan,el país vive la peor crisis eléctrica.
Todo caro
Mucha delincuencia
La educación está caída
Ahora se niegan a pagar los insentivos a los profesores
Préstamos y más préstamos
Nos jodimos con esta plaga del PRM.
Se van!
Si se van!
El peor gobierno de República Dominicana.

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Luis Herna
Luis Herna
3 horas hace
Responder a  Yesica

Yessica, como que la educación está en el suelo; y los niños los lleva y los traen a sus casa en guagua, con aire acondicionado y todo. Cuándo aquí se había visto eso. Por favor sé mas prudente en tú crítica.

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Tawnee Woo
Tawnee Woo
9 horas hace

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C.Gomez
C.Gomez
9 horas hace

Se andan Ca Gan Do los Ladrones de Bosch

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Arturo del
Arturo del
10 horas hace

El PU-PU (La Fuerza del Peo) sabe más que nadie que no van pa’dinguna parte, sea «el pajonu» o el hijo, pero si es el más viejo, menos posibilidades, por el nivel de rechazo. Cuando uno se acuerda lo de CORDE, EL PEME, LO DEL CEA, DE LA CDE, DE LA CDA, LOS TUCANOS, SANSUCI, SUN LAND, FONPER, PEAJE SOMBRA, EL PARQUEO DE LA UASD, y, etc. más grande que Rusia que mide 17.1 millones de Km2. cuadrados.

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C.Gomez
C.Gomez
10 horas hace

Omar…….el Marido del Pa Ja Ro Brayan Vargas.
Se cogen los Q los en el Congreso

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Molly Mill
Molly Mill
10 horas hace

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AMO A EEUU
AMO A EEUU
10 horas hace

Este carajito no tenían ni con qué comprarse un Hot Dog antes del papá terciarse «la ñoña». Pero luego de ser poder ha llevado una vida de supermillonario, en lanchas de lujos cargada de buenos vinos, mujeres y pájaros.
El culpable de que estos MEGACORRUPTOS estén intentando volver al poder es el «atronao» Hipólito, ya que convenció al inepto Abinader, de que «los expresidente no se meten preso». CARAJO!!

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WILLIAM
WILLIAM
4 horas hace
Responder a  AMO A EEUU

Y JUEGA POLO, ADEMÁS…

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El mocano
El mocano
10 horas hace

Próximo presidente sin dudas ,a los perremeista que se preparen que es paaa fuera que van.

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Israel
Israel
10 horas hace

Escuchenn al que voto,,por la ley mordaza,y sige corrando,,un barrilito ilegar,porque,los senadores,y diputados,tienen,su surldo,adsinados,pago de combustible,secretaria,dieta,oficina,telefonos,chapa,habichuela,ese,es,onar,fernandez,mas,de,lo,mismo,hijo,,de,gato,caza,ratones

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
11 horas hace

…»Un Gatico Barcino Maullando, Por Volver a Robar o al Robo Extremo Otra Vez, Confórmate Con el «Robo Extremo Que Tienes Perpetrado Ahí, Gatico : Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiiiiiiishuuuuuuuu Miiiiiiiiiiiishuuuuuuuu» !!!…

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Yolanda
Yolanda
10 horas hace
Responder a  RojoTodoUS

Está nervioso, Rojo, súmate a Omar, para que ganes y deja tu bajesa
El PRM e pa fuera que va!!
Se van
No saben gobernar
El país está apagado
Todo caro
Las carreteras ful de hoyos

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Luis Herna
Luis Herna
3 horas hace
Responder a  Yolanda

Yo landa, ve a superaste y busca una targeta para que pueda comer y no pase tanto trabajo, porque tú partido, no volverás jamás!

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
11 horas hace

…»Un Gatico Barcino Maullando, Por Volver a Robar o al Robo Extremo Otra Vez, Confirmaré Con el «Robo Extremo Que Tienes Perpetrado Ahí, Gatico : Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiaaaaaaaauuuuuuu Miiiiiiiiiiiishuuuuuuuu Miiiiiiiiiiiishuuuuuuuu» !!!…

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Benny Wiln
Benny Wiln
9 horas hace
Responder a  RojoTodoUS

Pero de que bando eres tú
Porque tanto atacas al prm como a Leonel a Omar y al PLD, eres de Santiago Matías o de rangos.

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Benny Wiln
Benny Wiln
9 horas hace
Responder a  Benny Wiln

O de Ranfis Trujillo?

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Jean Valje
Jean Valje
12 horas hace

Este esta rogando..

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elaturdido
elaturdido
11 horas hace
Responder a  Jean Valje

acuerdate, que… el narcoPRMismo… aun sin estarlo… y estandolo… ganaron por alianzas… ahora, si esto no te… convences, averiguas… los distintos procesos… electorales… donde, tu narcoPRMismo… nunca, solo… ha llegado al… 51+1… estamos!…

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elaturdido
elaturdido
7 horas hace
Responder a  elaturdido

en 51+1, léase, 50+1…

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ASURBANIPA
ASURBANIPA
13 horas hace

Omar puede ser el vicepresidente de Gonzalo ya que este venció al perinclito de Villa Juana ¿porque el sacrificio debe ser en la cancha ajena?

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elaturdido
elaturdido
6 horas hace
Responder a  ASURBANIPA

y los discursos… serán escritos… y leídos por… Omar, porque… el penco, cuando… dice dos palabras… se tranca… te acuerdas, de… ir a santiago… y pasaba por bonao… y no llegaba a pto. pta… es una idea mía… porque, lo que… el penco expresó… hasta dificil es… desenredarlo…

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ASURBANIPA
ASURBANIPA
4 horas hace
Responder a  elaturdido

OMAR PUEDE SER EL VOCERO DE GONZALO QUE HA DEMOSTRADO SER UN BUEN ADMINISTRADOR CON LAS EMPRESAS QUE HA DIRIGIDO Y ESTA SANTIGUADO Y BAUTIZADO POR DANILO

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elaturdido
elaturdido
3 horas hace
Responder a  ASURBANIPA

y la dirigió tan… bien que, su… patrimonio… se elevó, después… de ser funcionario… a un alto porcentaje… es decir… se fue en bonanza… en la política…

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El congo’;
El congo’;
13 horas hace

igual de ambicioso y un poco MAs enfermo de poder k el pichon de dictador k el pay, hijo de gato caza ratones,eso creo

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